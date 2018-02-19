Erkenek Sulama Kooparatif Birliği Başkanı İsmail Yat, 2 milyon 400 bin TL borçla kooperatifi devir aldı. Başkanlık koltuğuna oturduğunda kayısı bahçelerinin kurumak üzere olduğunu belirten Erkenek Sulama Kooparatif Birliği Başkanı İsmail Yat, vatandaşların;'' Bu sorununu çözsen cözsen sen çözersin'' istekleriyle başkanlık koltuğuna oturduğunu söyledi.

DURUMU ANLATTI, YARDIM İSTEDİ

Başkan olduktan sonrada yaşadıkları borç batağını kapı kapı gezerek anlatan Başkan Yat , Milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ile Maski Genel Müdürlüğü, Malatya Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, ve Doğanşehir Ak Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlun'dan, ardından Erkenek halkından ve meclis üyelerinden para yardımı aldı.

2 MİLYONLUK BORCU 180 BİN TL’YE DÜŞÜRDÜ

Örnek bir azim sergileyen Erkenek Sulama Kooparatif Birliği Başkanı İsmail Yat, bu borcu aldığı bu yardımlarla 180 bin düşürdü, şuanda 120 bin AKSA'ya 60 bini SGK'ya borçlarının olduğunu belirten başkan İsmail Yat, Erkenekte bahçelerin rahat sulanması için canla başla çalışacağını söyledi.

Yılmadan borçları ödemek için çalışan Başkan İsmail Yat busabahmalatya.com'a verdiği röportajda başkan seçildikten sonraki icraatlarını tek tek anlattı.

BAHÇELER KURUMAKLA YÜZYÜZEYDİ

Başkan Yat , ''2016 yılında seçimlerinde Erkenek Halkının kooperatifin borç yumağında olması sebep gösterilerek artık çözümsüz bir hale gelen bu sorun yumağının çözümlenmesi için tarafımı aday göstermeleri sonrasında yapılan seçimle başkanlığa geldim. 2 milyon 400 bin TL borçla kooperatifi devir aldık. Başkanlığa geldiğimizde borçtan ötürü abonelikler iptal edilmiş bu sebeple de su kuyuları kapalı ve 10.000 dönüm susuzluğa mahkumdu. Gelirimiz mevcut değildi. Bahçeler kurumakla yüzyüzeydi. İlk işimiz kooperatif üyelerinin eski borçlarından toplayarak 100 TL ile elektrik kurumuna başvuru yaptık ve taksitlendirme yaparak borçları sıraya koyduk. Elektrik kurumu ilgilendiğimizi ve borçları ödemeye niyetimiz olduğunu görünce anlaşma dahilinde elektrikleri tekrar aktif hale getirdiler. Bunu gören kooperatif üyeleri yıllardır toplanılmayan aidatların bize güvenerek ödeme yoluna gitmeye başladılar. Tahsilatlar birlikte taksitleri ödemeye ve sözümüzü tutmaya başladık.'' dedi.

Borçlarda kurtulmak için Erkenek’te Kaynak suyu şişeleyen firmalarla görüşme yapan Erkenek Sulama Kooparatif Birliği Başkanı İsmail Yat, şunları aktardı: ''Yaptığımız görüşmeler sonucunda Varto Su ve Işık Su gibi şirketlerden kooperatifimize destek vermelerini talep ettik. İyi niyetle Erkenek halkının problemlerini çözmeye çalıştığımızı gören şirketler kooperatife çeşitli bağışlar yaptılar ve bu hali ile kooperatifimiz başta devir aldığımız borçları ödeyebilir bir hale geldi. Üstelik yeni kurulacak su fabrikaları için sözleşmeler akdederek fabrikada çalışacak işçilerin tamamen Erkenek ten sağlanması konusunda mutabakata vardık.''

VAHAP KÜÇÜK 288 BİN TL BAĞIŞ YAPTI

Aldığı para yardımlarının en büyüğünü Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ten aldığını vurgulayan Başkan Yat : ''Bilhassa Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçük, 288 bin TL bağış yaparak kooperatifimize çok büyük bir destek sağladı. Bu çalışmaların devamında borçlardan ötürü kapalı olan kuyuları tekrar aktif hale getirdik, bozuk işe yaramaz iptal edilen motopomplar çalışabilir hale getirildi, Maski Genel Müdürlüğünden boru yardımı alınarak kooperatif üyelerinin suya kavuşması sağlandı, yine Maski tarafından 200 metre kuyu vurularak yeni su kaynaklarına kavuştuk. Hali hazırda 2 milyon 400 bin TL olarak devir aldığımız borcumuzu 100 bin TL civarına indirdik. Hali hazırda kooperatif üyelerinden 500 bin TL civarında alacaklıyız. Bu hali ile borçla devraldığımız başkanlığımızı 400 bin TL civarında alacaklı olarak devam ettirmekteyiz'' ifadelerini kullandı.

BAŞKA PROJELERİ DE VAR

Başka projeleriniz var mı ? sorusuna yanıt veren, Erkenek Sulama Kooparatif Birliği Başkanı İsmail Yat, güneş enerjisi projesinden bahsederek şunları aktardı : ''Bundan sonra elektrik ihtiyacını karşılayabilmek ve artan elektriği de satarak kooperatife gelir getirebilmek için 20 dönüm kiralayarak güneş enerjisi sistemi kuruyoruz. Bu sistem aktif hale geldiğinde yılın 4 ayı kooperatifin ihtiyacı giderilecek geri kalan aylarda ise elektrik satarak kooperatife gelir elde edeceğiz.''

SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com