Başkan Yılmaz: halkımızın yanındayız

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz, Malatya ve çevre illlerde hissedilen 4.1 büyüklügündeki depremle ilgili tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

28 Ekim tarihinde 4.1 şiddetinde deprem meydana gelen Malatya, bugün saat 21.34’te yeniden aynı şiddette sallandı. Battalgazi ilçesinde gerçekleşen deprem Yer yüzeyinin 11.27 kilometre altındaki tabakada gerçekleşti. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Olayla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yılmaz;”Geçtiğimiz saatlerde Malatya ve çevre illerde 4.1 büyülüğünde deprem meydana geldi.

Bilinen can ve mal kaybı yok. Her şey kontrolümüz altında. Halkımızla iç içeyiz. Olumsuz bir durum kaydedilmedi. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. En küçük olayda dahi vatandaşımızın yanındayız. Tüm Malatya ve çevre illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”dedi. (İHA)