Başkan Yıldız “Teröriste Çadır Kuran Yazıhan Belediyesini Kınıyorum”

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız, Suriye’de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist için Yazıhan Belediye Başkanlığı tarafından kurulan taziye çadırını sert bir şekilde eleştirdi.

Devletin kanalında terörist başı Öcalan’ın mektubunu okutanlar, Habur’da davul zurna eşliğinde teröristlerle halay çekenler, Şehidime Kelle diyenler ne yerlidir ne de millidir diyen Başkan Yıldız “Bir teröristin cenazesine çadır kurdurtan zihniyet kime hizmet etmektedir?” diye sordu. Şerefin tavizi olmayacağını belirten Başkan Yıldız “Her konuşmalarında kendilerinden olmayanı terörist gören zihniyet bugün gelinen noktada şerefini ayaklar altına almış ve kimin hizmetkârı olduğunu göstermiştir. Daha 2 gün önce aralarında Malatyalı bir şehidimizin de olduğu 4 Mehmetçiği defnederken süren operasyonlarla Şehitlerimizin katillerine çadır kurmak Şehitlerimizle, aileleriyle ve Halkımızla dalga geçmektir. Unutulmasın ki er ya da geç zamanı geldiğinde Türk Milleti bu şuursuz hareketlerin cezasını mutlaka verir.” dedi. (Bülten)