BAŞKAN KENDİNİ SORGULA!

Suni galibiyetler ile gündemi değiştirmenin bir anlamı yok. Kadro olarak ligin en zayıf takımıyız.

Bir de buna teknik adamların tutarsız ve yanlış tercih ve değişimleri eklenince alına başarısız sonuçlar kaçınılmaz oluyor.

Başak şehir karşısında gerçekten zavallı bir duruma düştük. Rakip kedi fare oynar gibi bizimle resmen dalga geçti.

Sumudica Kasımpaşa müsabakası sonrası verdiği izinin hala bedelini ödüyor. Birde buna alakasız Ndong değişimi eklenince özellikle orta sahayı rakibe teslim edip tamamen teslimiyetçi bir duruma düşürüyor takımı.

Elinde bir tek sert orta saha oyuncun var onu da her müsabakada alakasız bir şekilde oyundan alırsan orta sahan yolgeçen han olur.

İlave olarak oyuncularda farklı bir mutsuzluk görüntüsü var. Şayet işin boyutu ekonomik ise toparlanmamız bir hayli zor gibi gözüküyor.

Takımı borçlandıran zihniyet bırakın kadroya alınması muhtemel birkaç oyuncuyu sadece kendi özel işleri ile meşgul olup takımı tamamen atanmış sportif direktöre teslim ederek zaten beyaz bayrağı çekmiş bir görüntü vermiyor mu?

Yeni Malatyaspor içerisine girdiği ekonomik sıkıntıdan çıkmaz ise bunun bedeli inanın tahmin edemeyeceğinizde daha ağır olur.

200 milyon TL civarında borcun konuşulduğu bir yapının düzelmesini beklemek bence sadece hayal kurmaktan öteye gitmez. Sumudica geçmiş yıllarındaki agresifliğini bırakmış ancak oyunsal anlamda takımı elindeki oyuncular ile oynattığı sistem ile sadece Tetteh ile kontratakta bir iki pozisyon buldu.

Attı attı atamadı her müsabakada mağlup olarak arkana bakarak gidersin. Ondan sonra rakip bizden iyiydi ondan yenildik dersin.

Hadi Başak şehir kadrosu bizden iyiydi de Kasımpaşa kadrosu bizden iyi mi? Boş beleş bir sportif direktör ve Türkiye’de çalışayım da ne olursa olsun zihniyetinde bir hoca il valla işimiz hayli zor.

Hele hele başkanın tamamen takımı boş bırakması ve sadece kendi özel işlerine odaklanması takımı tamamen kaosa sürüklemiş.

Benden söylemesi bu dikiş tutmaz. İşimiz Allah’a kaldı.

Böyle devam ederse yolcu güle güle.