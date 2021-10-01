başkan istifa ettiyse, açıklamayı kim yaptı?

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor’da sular durulmuyor. Turuncu yeşilli takımda, biri süper lig diğeri ise birinci ligde mücadele etmesine karşın sessiz sedasız kapatılan masa tenisi branşının ardından süper ligde yer alan ampute takımı ile birinci ligde mücadele eden voleybol takımlarının da kapatılacağı iddiası kenti karıştırdı.

“SPORA VURULAN DARBEDİR”

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Malatya İl Temsilcisi Baki Alpaslan, konuyla ilgili “Malatya Büyükşehir Belediyespor’a bağlı voleybol ve ampute takımlarının Selahattin Gürkan tarafından kapatıldığına dair haber hakkında üzüntümüzü bildirmek isterim. Tüm Malatyalıların, sporseverlerin, spora ve o takımın bir yere gelmesinde emeği olan herkesin yaşadığı üzüntüyü bizlerde yaşıyoruz. Spor bir şehrin vitrinidir, spor gençlerimizin geleceğidir. Tüm Türkiye’nin voleybolu konuştuğu başarıları ile gurur duyduğu çocuklarını göndermek istediği bir branşı kapatmak çok elim ve üzücü bir olaydır. Takımın kapatılması çocuklarımızın hedeflerinin küçülmesine ve spordan soğumalarına sebebiyet verecek kadar acı bir durumdur. Takımın üst liglerde yani 1. ligde oluşu da üzüntümüzü katbekat arttırmaktadır. Engellerini sporla aşan bizlerin yapamadıklarını engelsiz yapan kardeşlerimizin ampute takımımızın kapatılması en acısıdır. Spora vurulan bu darbeden ötürü hüznümüzü bir kez daha belirmek isterim” açıklamasını kamuoyu ile paylaşmıştı.

BAŞKANIN AĞZINDAN AÇIKLAMA YAPILDI AMA…

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ampute futbol takımının oyuncuları Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin önünde bir eylem gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu adına Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen’in ağzından basına servis edilen haberde, “Bazı haber sitelerine kasıtlı olarak servis edilen açıklamalarla oluşturulmak istenen, ‘Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol ve Ampute branşını kapattı’ algısını tüm kamuoyuna mal etmeye çalışma girişimleri tamamen gerçek dışıdır. Tüm kamuoyu ve spor camiamız rahat olsun ki; herhangi bir kapatma ve mağduriyet yaşanmadan tüm branşlarda kulübümüz kurulduğu günden bu yana olan aynı vizyon ve misyonuyla çalışmalarına devam edecektir.

Ayrıca bilinmelidir ki; Büyükşehir Belediyemiz ile paydaşlarının gerçekleştirdiği spor yatırımlarının toplam değeri 300 milyon lirayı aşmış durumdadır. Yeni spor salonları, semt sahaları, kamp ve gençlik merkezleri, spor kompleksleri gibi spor tesislerini ilimize kazandıran Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın böylesi konulardan dolayı zan altında bırakılmak istenmesi bizleri üzmüştür. Bunların yanında, kulübümüzü ve belediyemizi küçük düşürme girişiminde olan tüm açıklama ve tepkilerin de takipçisi olduğumuzu bildiriyor, zorlama ve dayatmayla geçmiş alışkanlıklarını sürdürme niyetinde olanlara da asla taviz vermeyeceğimizi önemle vurguluyor, Kulübümüzü iftira ve zan altında bırakacak eylem ve açıklamalarda bulunanlar hakkında kulüp iç disiplin yönetmenliklerini harekete geçirdiğimizi belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayı Cücemen’in yaptığı ileri sürülse de yaşanan istifa şoku gerçeğin farklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Zira bu gelinen süreçte kulüp başkanı Mahmut Cücemen, kulüp ikinci başkanı İhsan Ulak ve bir yönetim kurulu üyesinin istifalarını sunduğu öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ