BAŞKAN GÜRKAN’IN GEZİLERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı S.Gürkan’ın sabah gezilerinden bahsetmiştim birkaç yazı önce.

Umarım ki şehrin muhtelif yerlerini zaman zaman gezmeye devam ediyorlardır.

Etmelerini tavsiye ederim.

Bu kendilerine puan kazandırır .

Ancak, gezdiği yerde elbette ki notlarda alıyordur.

Dilerim ki bu aldığı notlar içerisinde, Mesela;

Kapalı Çarşının Yeni cami tarafına bakan, doğu kapısından batı kapısının olduğu yere dek yani Ziraat Bankasının oraya kadar olan kapalı çarşı bölümünün yaya kaldırımını kullanan kimi yayaların oradan hemen otobüs duraklarına doğru geçmek istemelerini görmesini…

Kendini bilmez yayaların, trafiği tehlikeye attıklarını…

Genci yaşlısı, kadını kızı nasılda arabaların arasından geçtiklerini…

Hem sürücüleri rahatsız ettiklerini…

Hem canlarını hiçe sayarak kazalara neden olarak otobüs duraklarına doğru geçtiklerini…

Başkanın bunu engellemek için tıpkı on yıl önce olduğu gibi buraya, kapalı çarşının doğu kapısının oradan Ziraat bankasının olduğu yere dek tekrar demir korkuluk yapılarak o densiz kişilerin geçişlerini engellemeleri için not almasını halkım adına dilerim.

Mesela; Maliye yani Vergi Dairesinin giriş kapısından Adliye binasına doğru giderken Başkanın o kaldırımdan yürümesini…

O kaldırımın durumunu görmesini…

Her gün binlerce, Adliye veya o bölgeye giden insanların kullandıkları kaldırımın ne halde olduğunu görmelerini isterim.

Şehri belli belirsiz saatlerde gezen Başkandan gördüğü yanlışları, eksikleri ilgili birimlerle gidermesini bekliyor bu denetlemelerine davam etmesini diliyoruz.

Kanal boyunda gezerken kanalın içinin pisliğini görmesini…

Derhal temizlenmesi talimatını vermelerini…

Gene Kanal boyundaki yayaların geçiş yerlerine araçların park etmesini engellemek için konan ve fakat kırılan engel taşlarının artık bir zahmet yenileriyle değiştirilmesini…

Ve derken artık Sivas ilinde olduğu gibi…

Büyük ilçe İskenderun da oldu gibi, yayalar geçerken araç kullananların arabalarını durdurmaları için bir çok arabaya ceza kesilmesini…

Yayalara saygılı olmalarını gereğini İl Trafik Şube ile irtibata geçilerek Büyükşehir Ulaşım Hizmetleri Dairesi ile ortak çalışarak ukâlâ sürücülerin yayalara saygılı olmalarını uygulamasını yapmalarını…

Ve artık trafik ışıklarını hiçe sayan gene ukâlâ yayalara da ceza kesilme yoluna gidilerek medeni yaşama standartlarına uymalarını kendini bilmezlere hatırlatılmalarını Malatyalı olarak bekliyoruz.

Durmak yok, gezmelere devam