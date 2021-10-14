BAŞKAN GÜRKAN…

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın zaman zaman sabahın erken saatlerinde veya gecenin bir yarısında ya da akşamın bir saatinde şehrin belli yerlerin de yaya gezdiğini…

Dolaştığını…

Etrafı gözlemlediğini…

Çevreyi, şehrin bazı caddelerini denetlediğini biliyoruz.

Evden çıkıp makama gelirken yanına kimseyi almadan yürüdüğünü…

Yürürken de şehrin genel havasını soluduğunu biliyoruz.

Bunu yaparken kimseye haber vermiyor.

İçinden geldiğini gibi zamanı belirsiz bir saatte…

Mesela sabahın yedisinde sokaklarda yürüdüğünü…

Caddelerde yürüdüğünü…

Henüz bir çok esnafın daha dükkânlarını açmadığını, kepenklerin kalkmadığı bir saatte başkan S.Gürkan şehirde geziyor.

Sadece fırıncıların ekmek dağıtımına başladıkları bir saatte…

İnsanların mahmur gözlerle Başkanı yollarda gezerken gördüklerinde şaşırdıklarını…

Halkla selamlaştığını…

Kaldırımların durumunu…

Trafiğin o saatte nasıl olduğunu…

Temizlik işçilerinin sokakları, caddeleri daha temiz temizlediklerini veya kirli bıraktıklarını gözleriyle gördüğü kendine göre notlar aldığını…

Hatta…

Belediye’ye, makamına mesai saatinden erken gelerek Belediye çalışanlarından kimlerin erken geldiğini hangi Daire Başkanının erken veya zamanında veya geç geldiğini…

Hangi müdürün zamanlı zamansız işe geldiğini kontrol ettiğini biliyor, duyuyor, halkımız adına bu durumun bu üslubunun yerinde olduğunu takdir ediyor, onaylıyoruz.

Bu kontrolleri yapmasını beğeniyoruz.

Bunu yaparken bazı eksiklikleri gördüğünden eminiz.

Ve bu eksikliklerin kısa zamanda halkın huzuru daha refah ve daha medeni bir ortamda yaşamalarını sağlamak için yaptığını, gereken birimleri uyardığını notlarımıza ekleyerek Başkan Gürkan’ın çalışmalarını ve gezilerinin devamını diliyoruz.