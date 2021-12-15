Başkan Güder gençlerle buluştu

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gençlerle Gönül Buluşmaları’ kapsamında Hatunsuyu Eğitim Derneği’nin genç üyeleri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği ‘Gençlerle Gönül Buluşmaları’ kapsamında Hatunsuyu Eğitim Derneği’nin genç üyeleri ile bir araya gelerek, geleceğin teminatı gençlerin geleceğe dair fikirlerini aldı. Samimi bir ortamda yapılan programda, gençler Battalgazi’ye ve Türkiye’ye yönelik merak ettikleri soruları Başkan Güder’e sordu. Gençlerin sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Güder, ilçede gençlere yönelik yapılan yatırımlardan kısaca bahsetti. Battalgazi’nin yarınlarının çok daha genç olacağının altını çizen Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak gençler dokunmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

“GENÇLERE ÖNEM VEREN BİR BAŞKANA SAHİBİZ”

Düzenlenen programdan ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Hatunsuyu Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Yentür, “Her zaman gerçekleştirdiğimiz sohbetimizi bu kez Battalgazi Belediyemizin tertibinde gerçekleştiriyoruz. Bu sohbet programını düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yürekten teşekkür ediyorum. Gençlere önem veren bir başkana sahibiz. O bakımdan gençlerimiz çok şanslı” şeklinde konuştu.

“BATTALGAZİNİN GENÇLERİ ÇOK ŞANSLI”

Gençliğe büyük önem veren bir Belediye Başkanına sahip olduklarının altını çizen Hatunsuyu Mahalle Muhtarı Cumali Demir, “Gençlerimiz ile mahallemizde sürekli bir araya geliyoruz. Güzel sohbetler gerçekleştirip, gençlerimiz ile istişarelerde bulunuyoruz. Gençlerimizden desteklerini esirgemeyen ve onlara büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİN KAFASINI KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR”

Hatunsuyu Eğitim Derneğinin faaliyetlerini yakinen takip ettiklerini belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Öncelikle Hatunsuyu Derneğine teşekkür ediyorum. Derneğimizin çalışmalarını biliyoruz ve yakinen takip ediyoruz. Hocalarımız, bu bölgedeki gençlerimiz ile çok iyi ilgileniyorlar. Güzel işlere imza atıyorsunuz. İnşallah her zaman böyle devam ederek, topluma hayırlı bir birey olma noktasında gayret ve çaba sarf etmenizi istiyoruz. Çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

“HATUNSUYU’NA GENÇLİK MERKEZİ ÇALIŞMAMIZ OLACAK”

Hatunsuyu bölgesinde Gençlik Merkezi çalışmalarının olduğu müjdesini gençlerle paylaşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hatunsuyu ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız bizim için gerçekten çok önemli. Battalgazi Belediyesi olarak elimizde ne imkan varsa Hatunsuyu bölgemiz ile buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Yaklaşık bir yıl önce gençlerimiz için bünyemizde bir müdürlük kurduk. Bu müdürlüğümüz bünyesinde evlatlarımıza ve gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Hatunsuyu bölgemizde böyle bir gençliği görmek ise ayrıca beni gururlandırdı. Evlatlarımızın hem eğitim almaları hem de sporla ilgilenmeleri ayrıca bizi mutlu ediyor. İlçemizde üçüncüsünü açacağımız Gençlik Merkezimizde sizin gibi değerli gençlerimiz ilim ve irfanla buluşuyor. Hatunsuyu içinde böyle bir çalışmamız mevcut. Daha önce Hatunsuyu Belediyemiz ile ilgili bir talep olmuştu. Bizlerde elimizden geleni yapacağımızı ifade etmiştik. Belediye binamız sizlere hizmet edecekse eğer bizler orayı sizlere sunmuş oluruz. Malumunuz 2021 yılını Malatya’da spor yılı olarak ilan etmiştik. Gençlerimizin sorunlarını çözen bir bakanımız ve bakan yardımcımız var. Birçok sportif tesisler Malatya’mız ile buluşturuldu, buluşturulmaya da devam ediyor. Malatya’mızda gençlik kamp merkezi kurulacak. İlimizden ve birçok ilden gelen gençlerimiz bu kamptan yararlanabilecek. Orduzu ve Eskimalatya’ya amatör spor kulüplerimizin maç yapabileceği iki saha kazandırıldı. Basketbol sahaları, halı sahalar, voleybol sahaları, tenis kortları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve birçok tesisleri gençlerimiz için inşa ettik. Battalgazi Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.