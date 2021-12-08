Başkan Çınar’ın projeleri gerçeğe dönüşüyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, havuz yatırımıyla ilgili açıklamasında, “ 2022 yılı bahar ayında hizmete sunmayı planladığımız Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz, gerek iç ve dış tasarımı gerekse de yüzme havuzu ve diğer mekanlarıyla birlikte gelişen Yeşilyurt’un imajına büyük değer katacaktır” diye konuştu.

Gençlerin sosyal, sportif ve kültürel hayatlarına değer katacak yatırım ve projelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın seçim döneminde gençlere sözünü verdiğini ‘Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ vaadi planlı bir çalışmayla gerçeğe dönüşüyor.

Yakınca Mahallesinde ki Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi ile Kapalı Spor Salonunun olduğu yaklaşık 100 dönümlük bölgenin 30 dönümlük alanında inşaatı devam eden ve 2022 yılının Bahar ayında hizmete sunulacak olan Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda; 12,5 x 25 metre ebatlarında yüzme havuzu, fitness alanı, 12.5×4 metre ebatında ısınma havuzu, tribün, ilk yardım odası, kafeterya, mekanik ve teknik odalar, soyunma ve duş alanları ile wc-lavabolar yer alacak.

Yeşilyurt’taki 25 Milyon TL maliyetindeki spor yatırımları arasında yerini almaya hazırlanan Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzuyla birlikte gençlere sözünü verdiği bir yatırımı daha yerine getirmeye hazırlanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dünya genelinde en popüler spor dalları arasında yer alan yüzme branşına ilgi duyan Yeşilyurt’lu gençleri, modern ve güçlü bir yatırımla buluşturacaklarını söyledi.

Yeşilyurt’un hızla gelişen bölgelerinden olan Yakınca Mahallesinde hizmete sunacakları Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun projesi, tasarımı ve iç mekanlarıyla ‘Yüzme Havuzu’ projelerine örnek gösterilecek bir yatırım olacağını ifade eden Başkan Çınar,“ 2,5 yıl önce ki mahalli seçimlerde gençlerimize sözünü verdiğimiz Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun büyük bir kısmı tamamlandı. Yakınca mahallesinde yaklaşık 100 dönümlük alanın 30 dönümlük bölgesinde inşaatına başladığımız yüzme havuzumuz, iç ve dış yapısı, hizmet alanları ve görselliğiyle bu tür yatırımlara örnek gösterilecek kıymetli bir eser olarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Dünya genelinde en popüler spor dalları arasında yer alıp, büyük bir izleyicisi kitlesine sahip yüzme branşında kendisini geliştirmek ve ilerletmek isteyen gençlerimize güzel bir fırsat sunmuş olacağız. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz ve ilçemizin sosyal ve sportif kimliğine önemli değerler kazandıracak olan yüzme havuzumuzun kaba inşaatı ve iç kısımları büyük oranda tamamlandı, her hangi bir aksilik olmazsa 2022 yılının bahar ayında düzenleyeceğimiz törenle bu dev yatırımı Yeşilyurt’lu hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemizdeki havuz eksikliğini yarı olimpik bir havuz ile kökten çözüme kavuşturup, Milli Takıma gitme hayalleri kuran genç yeteneklerimizin önünü açmış olacağız. Böylesine dev bir yatırımın ilçemize kazandırılması aşamasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Milletvekillerimize ve Spor TOTO Teşkilatımıza şahsım ve hemşerilerim adına sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan ettikleri 2021 yılında ilçedeki sportif mekanların sayısını hızla artırdıklarını dile getiren Çınar, “ Gençlerimizi erken yaşlarda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirip sosyal ve kişisel gelişimlerine destek vermek adına; sosyal, kültürel, sportif, teknoloji, inovasyon ve yazılım gibi alanlarda çok önemli yatırımların altına imza atıyoruz. Futboldan

basketbola, voleyboldan masa tenisine, bocceden tenise, yüzmeden salon sporlarına kadar tüm sportif aktivitelerimizi güzel ve nezih alanlara taşıyarak, ilçemizin sportif anlamdaki güçlü potansiyelini modern yatırımlarla gözler önüne seriyoruz. İlçemizin dört bir tarafında faaliyete sunduğumuz açık ve kapalı spor alanlarımızın yanı sıra bilgi ve teknoloji alanındaki yatırımlarımız, sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki projelerimizle birlikte yetenekli gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve yetiştirmelerine ciddi destekler sağlıyoruz. Büyük bir gayret, özveri ve samimiyetle yürüttüğümüz gençlik ve spor yatırımlarında yakaladığımız başarı seviyemizi, Kasım ayında Ankara’da düzenlenen Gençlik Festivalinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdirm edilen başarı ödülüyle taçlandırmıştık. Aldığımız ödül bizleri gururlandırırken, moral ve motivasyonumuzun artması ve daha fazla hizmet üretme noktasında bizleri teşvik etmiştir. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımıza verilen ödülden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız ödülü gençlerimize hediye etmiştik, çünkü gençlerimiz için ne kadar hizmet üretsek, ne kadar yatırım yapsak azdır, onlar hizmetlerin en güzeline layıktır. İlçemizde yetenekleriyle ön plana çıkmaya hazırlanan çok sayıda gencimizin olduğunu biliyoruz, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yatırımlarımızla gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesi ve yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Yeter ki gençlerimiz spor yapmak istesin, okumak istesin, araştırma yapmak istesin bizler de ne gerekiyorsa yerine getirmeye hazırız.Gençliğe yönelik yatırımlar ve projeler kentimizin ve ilçemizin sosyal ve kültürel imajına çok büyük katkılar sunmaktadır.Hizmete açtığımız spor tesislerimize ve kültürel mekanlarımıza gösterilen ilgi ve katılımda bunun göstergesidir. Sürekli gelişim, sürekli değişim ve sürekli kalkınma anlayışıyla yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ise Yakınca Mahallesi’nin güzel bir yatırımla daha buluşacak olmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade edip, bölgenin güzelleşmesine katkı sunan tüm yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.(İHA)