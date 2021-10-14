Başkan Çınar’dan Temizlik Personellerine Teşekkür

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un ‘Temiz ve Düzenli İlçe’ hüviyetinin korunması ve güçlenmesi adına gece gündüz demeden özveri ile çalışan personellere göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı tek tek teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Cihat Akbulut’unda yer aldığı programa katılan personellerle tek tek sohbet etti.

Temizlik İşler Müdürü Cihat Akbulut, “ Her geçen gün daha fazla gelişen Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının temiz, düzenli ve sağlıklı olabilmesi için personellerimiz büyük bir özveriyle çalışarak verilen görevleri layıkıyla yerine getirmektedir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde gerçekleşen çalışmalarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi’ndeki birlik, beraberlik ve dayanışma ortamının saha çalışmalarına yansıdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kentimizin güzelleşmesi, sokaklarımızın ve caddelerimizin her gün temiz ve düzenli kalabilmesi adına büyük bir özveriyle çalışan, emek sarf eden, alın teri döken, ailesinden fedakârlık ederek verilen görevleri başarıyla yerine getiren temizlik personellerimizle bizler gurur duyuyoruz. Hep birlikte omuz omuza çalışarak Yeşilyurt’umuzun kimliğine değer katan hizmetlerin ve çalışmalarına altına imza atıyoruz. Temizlik hizmetlerinde ki başarı çıtamızın her geçen gün daha iyi bir seviyeye çıkmasında sizlerin katkısı ve emeği çok büyüktür” dedi.

Başkan Çınar, Yeşilyurt’un temiz ve düzenli bir ilçe olduğunu hatırlatırken, “ Temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerinde örnek alınan yerel yönetimlerin başında geliyoruz. Son yıllarda yaptığımız yatırımların karşılığında ilçemizin bütün cadde, sokak, kaldırım ve yollarını her gün pırıl pırıl hale getiren kıymetli çalışanlarımızın katkılarıyla temiz ve düzenli ilçe kimliğimizi sürekli güçlendirerek vatandaşlarımızın sağlıklı ve mutlu alanlarda yaşamasına öncülük ediyoruz. Temizlik hizmetlerindeki başarılarımızı her gün bir adım ileriye taşıyoruz” ifadelerini kullandı.