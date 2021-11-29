Başkan Çınar, Drone kursiyerlerini ziyaret etti

Yeşilyurt Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Desteklenen “Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi Ve Yaşam Alanı Projesi ” kapsamında, İHA 0 – İHA 1 Drone Ticari Pilot Sertifika Eğitim Kursu vermeye devam ediyor.

Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde 15 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen İHA 0 – İHA 1 Drone Ticari Pilot Sertifika Eğitim Kursu pratik eğitimleri başladı.

Alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen teorik ve pratik derslerin sonunda düzenlenen pratik uygulama sınavda başarılı olan kursiyerlere; İHA0- İHA1 SHGM onaylı İHA Sertifikası, İHA0- İHA1 Üniversite Onaylı İHA sertifikası ile İHA0- İHA1 Ehliyeti ve Temel Radyo Haberleşme Belgesi takdim edilecek.

“HER ALANDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yaka Mahallesi’nde pratik ve uygulama eğimini gerçekleştiren kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Çınar, burada yaptığı açıklamada “Türkiye’de her geçen gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren insansız hava araçlarını ehliyetli ve eğitimli kullanmak isteyenler yönelik eğitim programlarının Kiltepe Kültür ve Yaşam Merkezi’nde açılan kursla verildiğini belirtti. Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyemizin, Kiltepe Kültür ve Yaşam merkezinde faaliyete açmış olduğumuz İHA-1 ve İHA-0 ticari sertifikalı Drone eğitim kursunun daha önce teorik eğitimini vermiştik, bugün de burada uygulama eğitimini gerçekleştiren kursiyerlerimizi ziyaret ediyoruz. Yaklaşık, 100, kursiyerimiz eğitim görmekte daha önce almış oldukları teorik eğitimi burada uygulamalı olarak pratiğe dönüştürerek, hem kendilerini geliştirip hemde sertifika sahibi oluyorlar. Bizler Yeşilyurt Belediyesi, olarak gençlere yönelik çalışmalarda özellikle inovatif çalışmaları, katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesine yönelik eğitim çalışmaları, bilgisayar yazılımlar, yazılım kodlamaları ve algoritma çalışmaları, gibi birçok alanda gençlerimizi üst düzeye taşıyabilecek yarınlara hazırlayacak alanlara hazırlamaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gençlerimizi çok önemsiyoruz ve değer veriyoruz bu kapsamda 2021 yılını Gençlik ve Spor yılı olarak ilan etmiştik. Bu hedef doğrultusunda yüzlerce kurs, kültürel ve sanatsal aktivite ve sportif birçok faaliyet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Gençlerimiz memnun, buradan eğitim alan insanlarımız menün bu da bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Yeşilyurt Belediyesi, olarak gençlere daha çok yatırım yapacağız, gençlerimizin gelişiminde her türlü desteği vereceğiz, yarınlara daha dinamik ve donanımlı yetişmelerini sağlayacağız” dedi.

Drone eğitimine katılan kursiyerlerde Yeşilyurt Belediyesi’nin yapmış olduğu bu eğitimler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini ifade ettiler. (Bülten)