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Başkan Aydın’dan Kurban Bayramı Mesajı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın Kurban Bayramı münasebeti ile mesaj yayınladı.
Yayınlanan bayram mesajında birlik ve beraberliğe değinen Aydın, “Bayramlar insanlar arasındaki kardeşlik bağlarının canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olur. Manevi duygularımızın kabardığı bu mübarek günlerde ülkemizin ve tüm İslam âleminin bir ve beraber olmasını temenni ederek Kurban Bayramınızı kutluyorum ” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)
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