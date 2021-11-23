Başkan Aydın’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

“Öğretmenlerimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtarıcılarıdır”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ile yayınladığı mesajla kutladı.

Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir ulusun yükselmesi, gelişmesi ve bilinçlenmesinde eğitim büyük önem taşıyor. Bu uğurda en kutsal görevi icra eden öğretmenlerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Kendilerini başka bir hayata adayan, yurdumuzun dört bir yanında her karış toprağında fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtarıcılarıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü saygı ve şükran duygularıyla kutluyor, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize de rahmet diliyorum.” (Bülten)