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Başkan Ali Koç’tan Malatyalı öğrencilere jest

Malatya’da Bostanbaşı ilkokulu öğrencilerinin Fenerbahçe Kulübü’ne yazdığı mektup sonrası Başkan Ali Koç’un talimatı ile öğrencilere Fenerbahçe forması ve top gönderildi.

başkan ali koç’tan malatyalı öğrencilere jest
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Başkan Ali Koç’tan Malatyalı öğrencilere jest

Malatya’da Bostanbaşı ilkokulu öğrencilerinin Fenerbahçe Kulübü’ne yazdığı mektup sonrası Başkan Ali Koç’un talimatı ile öğrencilere Fenerbahçe forması ve top gönderildi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Bostanbaşı İlkokulundaki 2-F sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri sakine Karagöz’ün de desteği ile futbol kulüplerine mektup yazdılar. Gelişen teknolojiye rağmen mektubun halen değerli olduğunu göstermek amacıyla yapılan çalışmada Fenerbahçe Spor Kulübü’ne de mektuplar yazıldı.
Kısa süre sonra öğrencilerin mektubunun ulaştığı Fenerbahçe’de Kulüp Başkanı Ali Koç, öğrencilerin bu davranışına karşılık forma ile birlikte voleybol ve futbol toplarını öğrencilere gönderdi.
Bu etkinliği derslerine renk katmak amacıyla yaptıklarını da ifade eden Sınıf Öğretmeni Sakine Karagöz, “Mektubun teknolojinin geliştiği dünyada değerini yitirmediğini göstermek amacıyla bir çalışma yaptık. Sağ olsunlar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mektuplarımıza geri dönüş vererek her bir öğrencimize forma ve top gönderdi. Onlara bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Umarım Süper Lig’de de bütün maçlarda güzel sonuçlar alırlar. Çünkü benim öğrencilerimin kalplerine dokundular, çocuklarımız çok sevindi” şeklinde konuştu.
Minik öğrencilerde kendilerine forma gönderen Fenerbahçe’ye ‘Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon’ sloganları ile teşekkür ettiler.
Öte yandan Başkan Ali Koç, tarafından öğrencilerin mektubuna karşılık gönderilen mektupta ise şu ifadelere yer verildi.
“Dünyayı etkisi altına almış olan bu pandemi kapsamında ne zor şartlarda eğitim vermeye çalıştığınızın farkındayım. Bu süreçte çocuklara moral ve motivasyon amaçlı yapmış olduğunu her türlü çalışmayı da takdirle karşılıyorum. Biz de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizlere mektup gönderen minik taraftarlarımıza birer adet forma yaptık. Hasta olup da mektup yazamayanları da unutmadık. Umarız böylelikle bu zor görevlerinizde siz bir nebzede olsa katkımız olur. Hepsinin yanaklarından öper eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileriz”

(İHA)

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