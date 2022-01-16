başkale’de silah ve ilaç ele geçirildi

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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve ilaç ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca 5 ayrı adreste ve arazide arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramalarda 32 adet havalı tüfek, 16 adet metal dedektörü ve aparatları, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı ve aparatları, 1 milyon 377 bin adet tıbbi tedavide kullanılan ilaç ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.
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