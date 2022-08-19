“Basın Müdürü’nün menajerlikle ne işi olur?”

MURAT İPEKTEN

Gündem Malatya programına konuk olan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, Arguvan Belediyespor’un, Arguvan ilçesinin, Malatyaspor’un ise bütün şehrin takımı olduğunu söyledi. Aydın, “Ya Efsane Malatyaspor’a sahip çıkın ya da Yeni Malatyaspor’un borcu varsa ödeyin. Bir Belediye Başkanı Basın Müdürünün menajerlikle, teknik heyetle, yöneticiyle ne işi olur? Şimdi bunları Başkan’a sorsak ‘haberim yok’ der. O zaman bunlara gereğini yapın” dedi.

“Gündem Malat­ya” programına konuk olarak katılan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, programda Yeni Malatyaspor’la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aydın, Yeni Malatyaspor’un Malatya’yı 2-3 sene mutlu edip ondan sonra üzen sevgilisi olduğunu söyledi.

“100 MİLYON NEREYE VERİLECEK?”

“Adil Gevrek’e hesap sorulacağını zannetmiyorum. Göz göre göre 400 milyon borç aldı ve gitti. Nereye gittiği belli değil” diyen Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Ben Adil Gevrek’e hesap sorulacağına dair umudumu kaybettim. Yeni Malatyaspor küme düştü, Adil Gevrek 400 milyon borçla ortadan kayboldu. Değişik bir proje var. Son bir haftada konuştuğumuz insanlara baktığımız zaman bu Yönetim kullanılıyor. Başkan ve yönetim konuştu ‘30 milyon para vereceğiz’ denildi. Bu insanların gerçekten de verecek güçleri var. Vali ve Belediye Başkanıyla konuşup ikna ettiler. Belki de bu Yönetim olmasaydı bu takım sahaya da çıkamazdı. Farklı bir proje var, Efsane Malayaspor’un başına getirilen, bugün Yeni Malatyaspor’un başına geldi. Biz ‘Efsane Malatyaspor’u nasıl kurtarırız?’ derken bazıları Yeni Malatyaspor’u kurdular. Yine bugün birileri Yeni Malatyaspor’u konuşurken 3. bir Yeni Malatyaspor’un peşine düştüler. Arguvan Belediyespor’u Malatyaspor yapmak istiyorlar. Mesele bu. Siz de hiç vicdan yok mu? Bu insanlar 30 milyon verecek harcatmayın bari hem insanlara yanınızdayız diyorsunuz hem başka bir proje yapıyorsunuz. Kim bu projenin içinde, Arguvan Belediye Başkanı. Kim bu projenin içinde Büyükşehir Belediye Başkanı. Senin Basın Müdürün menajerlik yapıyor, ‘yöneticilere gelin sizi yönetici alalım’ diyor. Müslüm Boztaş ve Barış Bingöl’e kim teklif etti? Bu Yönetimi ne için oluşturdunuz? Hani Yeni Malatyaspor’u kurtaracaktınız? Selahattin Gürkan, hani sen bu şehrin geçmişine sahip çıkacaktın? Eğer çıkacaksan Efsane Malatyaspor’a sahip çık. 3 yıldır niye sahip çıkmadın? Ya da bugün bu insanlara sahip çık. Çoluk çocuğun rızkını getirip verecek bu iş adamları. Ya da 2 ay önce toplantıda verilen 100 milyon nereye verilecek?”

“O ZAMAN GEREĞİNİ YAP”

Arguvan Belediyespor’un bir ilçenin, Malatyaspor’un ise tüm şehrin takımı olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, “Bir iş adamı yemekli bir davet verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı da ordaydı ve 100 milyon verileceğine dair söz verildi. Belediye Başkanımız Adil Gevrek’e güvenmiyor diye o parayı toplatmadı. Şimdi toplansın bu para. Hacı Ahmet Yaman güvenilir bir insan değil mi? Ya da güvenmiyorsanız ‘destek olmayın’ deseydiniz, o zaman insanlar parasını vermeseydi. Böyle bir oyun, böyle bir tiyatro mu olur? Arguvan, Arguvan ilçesinin takımı Malatyaspor ise bütün şehrin takımı. Ya Efsane Malatyaspor’a sahip çıkın ya da Yeni Malatyaspor’un borcu varsa ödeyin. Bir Belediye Başkanı Basın Müdürünün menajerlikle, teknik heyetle, yöneticiyle ne işi olur? Şimdi bunları Başkan’a sorsak ‘haberim yok’ der. O zaman bunlara gereğini yapın” şeklinde konuştu.

“BU YENİ MALATYASPOR’U ÖLDÜRME İTTİFAKI MI?”

Malatyaspor’a kötülük yapmış insanlarla istişare yapılmayacağını söyleyen Başkan Aydın, “Yeşilyurt’tan tesis istiyorlar, insana sormazlar mı sen AK Parti Belediye Başkanısın, Arguvan Belediyespor CHP’nin. Sen AK Partili olarak nasıl ona destek veriyorsun? Bu nasıl bir ittifak? Bu Yeni Malatyaspor’u öldürme ittifakı mı? Biz kimlerin yönetimde olduğunu biliyoruz. Zamanı geldiğinde tek tek açıklama yapacağız. Para nerden gelecek, Büyükşehir’den bu 100 milyon nereden aktarılacak? Hadi Adil Gevrek’e güvenmiyordunuz, bu Yönetimin suçu ne? Ben Sezai Hoca’ma buradan sesleniyorum, seni herkes seviyor bu oyunlara gelme. Bugün Malatya büyükşehir Belediyesi CHP’nin belediyesi olsaydı, aynısını o zaman da sorardım. Siyasetçileri böldünüz, orda başka bir şey yapıyorsunuz. Sayın Valim ‘istişare yapacağım’ diyor, öyle insanlarla istişare yapıyor ki gülesim geldi. Sen eğer Sezai Hoca’yla istişare yaparsan, ben ‘helal olsun’ derim. Sen kalkıp da Malatyaspo’ra kötülük yapmış insanlarla istişare yapamazsın” ifadelerini kullandı.

“BU İNSANLARA YAZIK DEĞİL Mİ?”

Başkan Aydın, bugün AK Partili bir belediyeyle CHP’li bir belediyenin bir proje yaptığına dikkat çekerek, “Arguvan Belediyespor üzerinden niye Arguvan’ın ismini değiştirip Malatyaspor yapmadılar? Yeşilyurt ikinci ligdeyken neden gitmediniz sağa sola? Bu durumda sen bu işe siyasi olarak bakıyorsun. Oturduğun her yerde HDP‘yi karalayıp sonrasında onlarla olmanın mantığı ne? Malatyaspor’un üstüne Malatyaspor olmaz. Yöneticilerin yardım etmesi gerekiyor. Yardım etmeyecekse de bunu söylesin. Bu insanlara yazık değil mi?” dedi.