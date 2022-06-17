Başhekim’den önemli uyarı

“Önce aile hekimlerine başvurun”

DİDEM BARUT

MEAH’taki yoğunluktan bahseden ve acille birlikte yaklaşık 7 binin üzerinde hastaya bakıldığını dile getiren MEAH Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, bu hastaların yarısından çoğunun randevusuz hastalardan oluştuğunu kaydetti. Vatandaşlardan ve hastalardan aciliyeti yoksa birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurmalarını talep eden Deniz, “Böylelikle 2. ve 3. basamak hastanelerimizden daha nitelikli bir sağlık hizmeti alınabilecektir” dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (MEAH) yoğunluğu her geçen gün artıyor. Neredeyse günlük 7 binin üzerinde hastaya bakan hastane yoğunluk nedeniyle zor günler yaşarken MEAHBaşhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, yaptığı basın açıklamasıyla acil olmayan vatandaşların hastaneye gelmeden birinci basamak aile sağlık merkezlerine başvurmalarını istedi.

Pandeminin hafiflemesi ve daha kontrollü bir hale gelmesiyle hastanenin Kovid-19 hastalığı dışında başvuruların arttığını dile getiren Deniz, bu da daha önceden muayene olması gereken ancak muayene olma imkânı bulamayan hastaların hastaneye olan talebi artırdığını söyledi.

“KANSER HASTALARININ KONTROLLERİNİ YAPTIRMASI LAZIM”

Pandemi sürecinde hastaneye başvuru yapmakta çekinen hastalar olduğunu anımsatan Deniz, “Kovid-19 sürecinde hastanelere başvurularda çekinenler oluyordu, kronik hastalığı veya herhangi bir başka sıkıntısı olup da hastaneye başvurmakta çekinen vatandaşlarımız, hastalarımız mevcuttu. Şu anda bu mevcudiyet en azından kendisini daha çok hastaneye başvuru yönünde göstermeye başladı. Bu özellikle kronik hastalığı olanlar için zaten istediğimiz bir şeydi. Kanser taraması olanlar gelip kontrollerini yapsınlar. Kanser tarama yaş grubunda olanların kanser taramalarına yönlenmeleri gerekiyor. Bu hastalarımızın gelip kontrollerini yaptırmaları lazım. Bunların tamamını beraber düşündüğümüzde her geçen gün hasta başvuru sayısında artış oluyor. Bu da bizim için 3 bin civarında acil başvurusu, 7 binin üzerinde de poliklinik başvurusu anlamına geliyor” diye konuştu.

“ACİLİMİZDE YOĞUNLUĞA SEBEBİYET VERİYOR”

“7 binin üzerindeki poliklinik başvurusunun yarıdan fazlası randevu dışı hastalardan oluşuyor” diyen Deniz, şunları kaydetti:

“Bunun yarıdan azına randevu hastalar şeklinde bakıyoruz. Yine beraberinde her zaman dile getirdiğimiz randevulu olarak başvurup da randevusuna gelmeyen dörtte birlik bir hasta grubumuz var. Bu hasta grubumuz randevusunu iptal ettirmediği için randevu boşalmıyor yeni randevu almak isteyen hastalarımız da randevu alamıyorlar ve alamadıklarından şikâyetçi oluyorlar. Ancak hekimlerimiz bu konuda ellerinden geleni yapıp randevu dışı gelen hastalarımıza da gerekli tetkik ve tedavi hizmetleri sunmaya çalışıyorlar. 3 bine yakın acil başvurusunda da yine aynı şekilde gerekli olmayan başvurular var. Biz acil başvurularını değerlendirirken, gerçekten acile başvurması gereken hasta, bir de özellikle normal saatlerde ya poliklinikler ya da aile hekimliğine başvurulsa da sağlık sorunu giderilebilecek hastalar yer alıyor. Bu da bizim acilimizde yoğunluğa sebebiyet veriyor. Orada gerçek muayene olacak acil olan hastalara ayrılması gereken süreyi de kısıtlıyor. Zaten acilin stresli bir çalışma ortamı olduğunu düşünülecek olursa beraberinde yoğunluğunu da üzerine eklediğimiz zaman oradaki hem hekim arkadaşlarımız hem de diğer sağlık personeli profesyonel arkadaşlarımız burada biraz zorlanıyorlar diyebiliriz. Çünkü hekim sayısı, hekim organizasyonu, bina şartları, büyüklükleri belli olan bir yere siz bu yükün çok üzerinde, gerekli olmayan şekilde baskı yaparsanız oradan alacağınız hizmetin sadece niceliği olur. Yani sayısal olarak hizmet almış olursunuz. Ama niteliğini maalesef olumsuz yönde etkiler. O yüzden, halkımızdan, hastalarımızdan özellikte birinci basamakta yani aile hekimliğine başvurmalarını talep ediyoruz ki,2. ve 3. Basamak hastanelerimizden, nitelikli, daha kaliteli sağlık hizmeti alabilsinler. Biz de daha gerekli olan kişilere sağlık hizmeti sunalım.”

“VATANDAŞLARIMIZ HASTALIK STRESİYLE GELİYOR”

Hasta ve hasta yakınlarının sağlık personelleriyle tartışmasını da değerlendiren Deniz, “Burası nihayetinde bir hastane ve buraya gelen vatandaşlarımız hastalık stresiyle geliyor. Hastanede çalışan tüm arkadaşlarımız bunu anlıyor. Ancak beraberinde şu da var: Eğer doğru, nitelikli, tam kapasiteli sağlık hizmeti almak isteniyorsa, hekimlerimizin hatta girişteki sekretarya ve güvenliğin verdiği direktiflere hastalarımızın uyuması gerekiyor ki sağlık hizmetlerini tam zamanında doğru bir şekilde alabilsin. Yoksa birbiriyle anlaşamayan 2 grup oluşuyor. Aradaki kontağın doğru olarak kurulabilmesi için doğru zamanda doğru yerde bulunulmalı. Bu yüzden biz sürekli şunu vurguluyoruz: Gereksiz başvuruyu önlemek için birinci basamağa yani aile hekimlerine başvurun. 2. basamağa gelen kişi sayısı eğer başvuru gerektiren kişi sayısıyla sınırlı olursa, gereksiz başvurular olmazsa; kontaklar, iletişimler daha etkin olacaktır. Hem de daha doğru bir iletişim kurulacaktır. Böylelikle daha nitelikli bir sağlık hizmeti alınabilecektir. Bunu de en büyük çözümü hastanelerimizdeki gereksiz yoğunluğun azaltılabilmesiyle mümkündür” şeklinde konuştu.