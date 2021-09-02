Başhekim Deniz: Korona Vakaları için Hastanemiz Yeterli

MUTLU SARIGÜL

Covid vaka sayılarındaki artışı değerlendiren ve hastanede yatan hasta sayısında yoğunluk olmadığını belirten Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, “Toplum açısından aşılamayı öncelemezsek değil bizim hastanemiz, hiçbir hastane bu yükü kaldıramaz” dedi.

Malatya’da Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, hastanedeki vaka artışlarıyla ilgili bilgiler verdi. BUSABAH gazetesine konuşan ve aşının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Deniz, önemli açıklamalarda bulundu.

Aşılanmanın hızlanması gerektiğini belirten Deniz, tam doz aşılanmanın artması halinde pandemiyi kontrol altına alabileceklerini söyleyerek, “Aşıyı mutlaka öncelememiz gerekiyor. Aşıyı öncelemediğimiz müddetçe bize başvuranlar, evde hastalığı geçirenlerin, serviste yatanların sayısı artacaktır. Bu sayı arttıkça yoğun bakıma yatan hasta sayısı artacak, bunu söylemeyi hiç istemiyorum ama maalesef ölüm vakaları da artacak. Bunun temelinde aşıyı artırmak gerekiyor. Aşı bizim için çok iyi bir çözüm yöntemi ancak aşıyla beraber maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmemiz gerekiyor” söylemini kullandı.

“TOPLUMUNUN DUYARLILIĞI ÇOK ÖNEMLİ”

Hastanedeki vaka sayılarıyla ilgili son durum hakkında bilgiler de veren Doç. Dr. Deniz, “Hastanemizin hem yoğun bakım hem de servisler bakımından kapasitesi iyi. Ancak hasta sayısı çok gelirse, toplum açısından aşılamayı öncelemezseksadece bizim hastanemiz değil, hiçbir hastane bu yükü kaldıramaz. Mutlaka insanların kontrollü bir şekilde caddede, sokakta bulunması gerekiyor. İnsanlarımızın Sağlık Bakanlığının önerdiği kurallara uyması lazım. Fakat şu anda en önemli silahımız aşı. Şu anda doktor sayımız yeterli. Pandeminin yoğun bir başvurusu oluyor. Pandemi polikliniğiyle beraber bizim günlük acil başvurumuz 4 binin üzerinde. Bu polikliniklerin tamamında hekimlerimiz çalışıyor. Başka alanın uzmanı da gelip, pandemi hastalarına bakmak durumunda. Bizim aşı olmayan vatandaşımız aslında başka bir vatandaşın ayrı bir poliklinikteki muayenesini de engellemiş oluyor. Biz 2 defa sorun yaşıyoruz. Hasta sayısı arttıkça acil doktorlarının yanı sıra, bir de kendi hekimlerimizle bunu karşılamak zorundayız. Hekim başka yerden gelmiyor. Uzman hekimler de bu alanda hizmet veriyorlar. Uzman hekim pandemi polikliniğinde hizmet verirken, o esnada kendi polikliniğinden ayrılmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla kendi polikliniğindeki hizmet aksıyor. Bu randevu sürelerinin uzamasına da neden oluyor. Hem randevu hem de tetkik sürekleriyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama Kovid-19 devam ettiği sürece mutlaka aksayan yerlerimiz olacak, bu aksamaları minimize edebilmek için de toplumunun duyarlılığı çok önemli” diye konuştu.

“HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Halkın bu süreçte nasıl hareket etmesi gerektiğini de açıklayan Doç. Dr. Deniz, “Öncelikle toplumsal alanda bahsedeyim. Toplumsal alanda dikkat edilmesi gereken şeyler belli. Maske, mesafe, temizlik. Kesinlikle hala ciddi bir şekilde buna önem vermemiz lazım. Zaten aşı konusunu hiç konuşmamıza bile gerek yok. Aşı olmazsa olmaz. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Eğer bu 2 konuda başarılı olabilirsek bu salgının üstesinden geliriz. Aşı olalım, diğer kurallara dikkat edelim, bu sorunu yakın zamanda çözdük diyebiliriz. Bunlara dikkat etmezsek hem pandemiyle ilgili hareketlilik hem de sağlık sistemindeki enerjiyi buna harcamak zorunda kalırız. Biz elimizden geldiği kadar diğer hastalarımızın da endişelerini gidermeye çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Mesela ameliyathane şartlarını tekrar sağlıyoruz, servislerimizi ona göre düzenlemek zorunda kalıyoruz. Örneğin bir ortopedi uzmanının çok sayıda ameliyat yapması gerekiyor, ama servisleri pandemi hastasıyla doldurduğunuz zaman, bu uzmanın alanı biraz daha kısıtlanıyor. Bunları desteklemek için halkımızla beraber hareket etmemiz gerekiyor, halkın da bizle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Halkımızın Sağlık Bakanlığının uyarısına uyması lazım. Yani maske, mesafe, temizlik ve kesinlikle aşı” ifadelerine yer verdi.

“YÜK KARTOPU GİBİ BÜYÜYEREK GİDER”

“Hastalarımızın durumu acil değilse kesinlikle poliklinikten hizmet almasını istiyoruz” diyen Başhekim Doç. Dr. Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

“Poliklinikten bu hizmeti alamıyorlarsa, hatta daha öncesinde insanlarımızın, uzman hekimin görmesi şart olmayan durumlarda aile hekimlerine başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Acilse zaten yapacak bir şey yok. Böyle durumlarda hastanın başvuracağı yer hastanenin acili. Kimse de zaten acile başvurma demez, dememeli de. Ancak acil olmayan durumlarda vatandaşlarımız önce birinci basamak yerler olan aile sağlığı merkezlerine yönelirlerse hastanemizin yükü biraz daha hafifler. Bir acile veya polikliniğe birinci basamakta çözülebilecek bir hastalıkla başvurursa bir kişi, nihayetinde orada bir yer işgal ediyor. Düşününki 50 hastaya hizmet verebilecek bir hekim bu arada 65 hastaya hizmet vermek zorunda kalıyor. Dolayısıyla diğer hastalara ayıracağı süre azalıyor. Süre azaldığı gibi bir de polikliniğin önündeki alan yoğunlaşıyor. Biz bu yoğunluk içinde kaç kişinin Kovid olup olmadığını bilemeyiz ki. Biz ancak semptomlarla, bulgularla bize başvurduğunda test ediyor,tespit ediyoruz. O kişilerde salgını birbirlerine bulaştırırlarsa yük kartopu gibi büyüyerek gider. Biz elbette ki, hizmet sunmanın sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Buna kesinlikle dikkat edeceğiz. Ancak halkımızdan da bu konulara özel imtina göstermesini istiyoruz.”