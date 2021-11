BAŞARISIZLIĞIN ARDINDA KİMLER VAR?

Milli aradan sonra verilen izinlerin ardından takım Malatya’da idmanlara başladı. Ligin en çok gol yiyen takımlardan biriyiz. Kimi savunmaya laf söylüyor kimi bireysel hatalardan kaynaklı diyor.

Biz önceki yazılarımızda kaleci antrenörlerini işaret etmiştik. Giden hocalara rağmen kulübe çivi çakmış kişiler var. Bu kulüpte ahbap çavuş ilişkileri devam ettiği için başarısız olanlar gönderilmiyor.

Bakın özellikle isim veriyoruz. Kulüpte her hoca ile birlikte çalışan kulüpte istatistikleri tutan atletik performans vs antrenörü Murat Kayapınar neden bu kulüpte tutulmaya devam ediyor? Biz bu ismi yazarken Rize’den telefon aldım. Yok Kayapınar her kulüp için lazım imiş, kulüp bilgi bankası vs imiş uzun uzun anlattı. Edindiği kurs belgeleri ile tam donanımlı olunmuyor. Performansını oyunculara yansıtamayan başarısızlığını kabul edip istifa etmelidir. Aldığı belgeler ile daha iyi kulüplerde çalışma fırsatı bulacaktır.

Ligin en çok gol yiyen takımın kalesini Ertaç koruyor. Bu kaleci neden dinlendirilmiyor? Çünkü yedeği yok. Yıllardır bu kulübün ekmeğini yiyen yedek olmaktan sıkılmayan bir Abdulsamed Damlu var. Yediği hatalı goller yetmiyormuş gibi, taraftarlar ile küfürleşmeye cüret edebiliyor. Niye çünkü kulüpte onu koruyan kollayan yöneticileri idarecileri var.

Bu kalecileri çalıştıran antrenörlerden biride Vedat Kapurtu. Kulüpte ne iş yaptığını sorduk kaleci antrenörü dediler. Peki neden işini yapmıyorlar bu kalecilerin performansları neden düşük. Demek ki işlerinin ehli değiller. Derhal kulüpten gönderilmeli bu iki isim.

Giresun maçının hazırlıkları devam ediyor. Rakibin önemli oyuncuları kart cezalısı ve sakat. Biz bu altı puanlık maçı alamaz isek Galatasaray maçını nasıl kazanacağız. Üstelik bizim önemli oyuncumuzda dört hafta yok.

Busabah gazetesindeki haberin ardından kulüp ekonomik olarak futbolcuları rahatlatan ödemeleri yaptı. Giresun ve Galatasaray karşılaşmaları öncesi oyuncuların kafası rahat olacağına göre güzel bir performans sergileyeceklerine inanıyoruz.

Busabah Gazetesinde Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Ferdi Durdu ayrılık kararı aldı. Gazeteye verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni Yayın hayatında başarılar diliyorum