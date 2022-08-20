Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Her daim öğrencilerin yanında olan öğrenci dostu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yüksek puanlar alarak ilk on bine giren başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Öğrenci dostu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2022 YKS’de yüksek puanlar alarak ilk on bine giren başarılı öğrencileri ve aileleri ile bir araya geldi. Düzenlenen programda misafirlerini Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda konuk eden Güder, öğrencilerle ve aileleriyle sohbet etti ve gelecek hayatlarına yön vermeleri adına öğrencilere tecrübelerini aktardı. Öğrencilerin yakaladıkları bu başarısını onlara hediyeler armağan ederek kutlayan Güder, Battalgazi’nin eğitim alanında her yıl daha da üst sıralara çıktığının altını çizerek, “Ülkemizi geleceğe en güzel şekilde taşıyacak olan sevgili gençlerimizi yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

GÜDER’DEN SÜRPRİZ ZİYARET

Güder, 2022 YKS’de dereceye giren ve sağlık sorunları nedeniyle düzenlenen programa katılamayan Mustafa Devran Özbay’ı da evinde ziyaret etti. Programa katılamadığı için bir hayli üzülen, fakat Başkan Güder’in sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan Özbay, “Düzenlenen programa katılamadığım için çok üzülmüştüm. Fakat Battalgazi’nin değerli başkanı Osman Güder’in ziyareti bana çok büyük moral oldu. Kendisine minnettarım. Rabbim başarılı hizmetler etmeyi başkanımıza nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZIN BÜYÜK GAYRETLERİ SÖZ KONUSU”

Düzenlenen programdan dolayı Güder’e teşekkürlerini ileten Battalgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Metin Yaltay, “Milli Eğitim camiasına büyük destekleri olan ve olmaya da devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beyefendi, bugün ilçemizde dereceye giren öğrencilerimizi düzenlenen programla misafir ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendisine şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımız sizler için çok büyük gayretler sarf ediyor. Sizler için taşın altına elini değil, gövdesini koyuyor. Buda Milli Eğitim camiası olarak bizleri mutlu ediyor. Başarılı olan kıymetli öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Onların bu başarısına ortak olan kimler varsa, onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah hepiniz kendi meslekleriniz ile yetişip vatana millete faydalı bireyler olacaksınız” ifadelerini kullandı.

“SİZİNLE HER ZAMAN GURUR DUYUYORUM”

Her yeni güne gençler için neler yapabiliriz düşüncesi ile başladıklarını aktaran Güder, “Bugün ilçemizin ve ülkemizin aydınlık yarınları, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi belediyemizde ağırladık. Başarılı öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, eğitim hayatlarında da üstün başarılar diliyorum. Yetişmesinde büyük emekleri olan başta ailesi olmak üzere öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizim evlatlarımızsınız. Sizinle her platformda gurur duyuyoruz, duymaya da devam edeceğiz. Bizler şuna inanıyoruz; Ne ekerseniz onu biçersiniz. Arkadaşlar elbette bilgi sahibi olacağız ama değerlerimizi asla kaybetmeyeceğiz. Değerlerimize sahip çıkmadığımız zaman bir anlam ifade etmez. İnsanlar makamlarla mutlu olmaz, ancak birey insan olduğunun farkına vardığı zaman mutlu olur. Güzel puanlarla güzel bölümlere yerleşeceksiniz. Azimli ve kararlı olun. Kendinize bir hedef belirleyin ve bu hedef doğrultusunda ilerleyin. Bizler sizi ekmek almaya gönderiyoruz ama sizin ne alıp geldiğiniz çok önemli. O yüzden ne alacağınızı bilin. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana hizmet ve yatırımızda her zaman önceliğimiz gençlerimiz oldu. Gençlik merkezlerimizden tutunda kütüphanelerimize, sportif yatırımlarımızdan tutunda birçok etkinliğe kadar hiçbir şeyden kaçmadık ve taşın altına gövdemizi koyduk. Koymaya da devam edeceğiz. Her yeni güne gençlerimiz için neler yapabiliriz düşüncesi ile merhaba diyoruz. Sizlerde üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gerekiyor. Libya’da deniz sınır hattı çizilmesi gerekiyorsa gidip çizmemiz gerekiyor. Çünkü Libya giderse Akdeniz elinizden gider. O yüzden Türkiye’nin aydınları yarınları olarak sizler, bu vatana karşı sorumluluğunuzu yerine getirmekten hiçbir zaman kaçınmamanız gerekiyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepiniz bizim göz nurumuzsunuz. Elde ettiğiniz başarılardan dolayı da sizleri, ailenizi, öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Bizden bir isteğiniz olursa kapımız sizlere her daim açıktır” dedi.

Güder, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak hediyeler verdi. Güder, öğrenciler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. (Bülten)