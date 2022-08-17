BAŞARI

Anne babalar başarıdan ne anlamalı….

Yaşam başarısı …

aile başarısı …

meslek başarısı …

iş başarısı …

ders başarısı ve okul başarısı…

Çocuğunuzun hayatında “keşkeleri “değil “iyikileri” çok olsun…

Çocuğunuz kurnaz ve açıkgöz olacağına, başkalarının hakkını yemeden üreten ve kazanan biri olsun. Çocuğunuz kendisine güvenmeyen bir kimsenin güvenmediği, Bilgisi ve diploması olan ama özgüveni olmayan bir çocuk olmasın…

Başarılı insanların hedefleri vardır, nereye gitmek istediklerini bilirler, başarılı insanlar duygu ve düşüncelerinin farkındadırlar, kendisini duygusuna düşüncesine saygı ve güveni vardır, gücünün farkındadır, dürüsttürler, kendine güvenir, hedefi ve yönleri belirlidir, insanları olduğu gibi kabul eder.

Peki neden çocuklarımız başarılı olmalı…

Komşularımıza akrabalarımız da hava atmak için mi?

Komşunun akrabanın çocuklarını yenmek için mi?

Kendi hayallerinizi çocuğunuz üzerinden gerçekleştirmek için mi?

Çocuğunuz ileride size maddi kaynak sağlasın diye mi?

Bunları düşündükten sonra…

Çocuğunuz için ne tür bir başarı isteğiniz var?

Okul ve iş başarısını sağlamak yaşam başarısının önüne geçebilir mi?

Çok çalışmak ile etkili ve verimli çalışmak arasında fark vardır. Başarılı insanlarda bulunan özellikleri ve çocuğunuz da bu özellikleri geliştirmeye özen gösterin. Bazı anne babaların yaptığı hatalar, çocuklarını söylediği bazı sözler vardır bunları bir hatırlayalım…

Bu gidişle asla kazanamazsın…

Yata yata sınav kazanılmaz…

Bu kafayla gidersen zor kazanırsın…

Gibi sözler söyleyerek öğrencinin motivasyonunu arttırdığımızı düşünüyoruz ama bu yanlış.

Çocuğumuzu tehdit etmemeliyiz. Öğrenci sınavda başarılı olamazsa yaşayacağı durumu bir ceza gibi göstermemeliyiz.

“ eğer kazanamazsam falan okula gidersin “ gibi sözler onun gideceği okulu yapacağı işi sevmesine imkan bırakmaz tehdit sınav kaygısının artmasına neden olur.

Çocuğunuzu takdir edin, çocuğunuzun sürekli olumsuz yanlarını yapamadıklarını vurgulamak yerine olumlu yanlarını görmek onun kendisine olumlu bakmasını kolaylaştırır.

Yapamadıkları ile değil yapabildikleri ile ilgilenin.

Sevgiyle…