‘Başarı Bedel İster’ konferansına yoğun ilgi

“En güçlü ülke olmak için çok çalışmamız lazım”

Malatya Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen ‘Başarı Bedel ister’ konulu konferans büyük ilgi gördü. Açılış konuşmalarının ardından geçilen konferansta konuşan Prof. Dr. Nurullah Genç ise Türkiye’yi önümüzdeki yıllar içerisinde Dünya’nın en büyük ülkesi yapma mecburiyetlerinin olduğunu söyleyerek, “Buna mecburuz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim’deki patlama ile birileri bu ülkeyi yıkmak ve halkı huzursuz etmek istemektedir. Bu ülkenin ayakta kalması ve mazlumlara kapı olmasının bir tek yolu var oda dünyanın en iyisi olmaktır” ifadelerine yer verdi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda Malatya Genç MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen ‘Başarı bedel ister’ konulu konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Nurullah Genç katıldı. Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği program Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz ile sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılışında konuşan Yılmaz, gençlere umut ışığı olduklarını belirterek, “Derneğimiz her zaman gençliği önemseyen ve proje üreten, gençlerimize bu gün ve yarında umut ışığı olmaktadır. Gençliğe ve gençliğe inancın tezahürü olmuştur” dedi.

Daha sonra söz alan Şube Başkanı Muharrem Boyraz’da Suriye’de 600 Briket ev yaptırdıklarını ifade ederek, “Geçen yıl kış aylarında çamur ve su içerisinde çadırlarda yaşamak zorunda kalan ailelere evleri teslim edildi. Rabbimize ne kadar şükretsek az. Oraları görmeniz gerekiyordu. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Meşhed Ruhin bölgesinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde inşa edilen 600 briket evi kardeşlerimize teslim ettik. Rabbim devletimize, milletimize güç ve kuvvet nasip etsin. Allah bizi gördüğümüz hayır güzel günden geri koymasın” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Açılış konuşmalarının ardından geçilen konferansta konuşan Prof. Dr. Nurullah Genç ise Türkiye’yi önümüzdeki yıllar içerisinde Dünya’nın en büyük ülkesi yapma mecburiyetlerinin olduğunu söyleyerek, “Buna mecburuz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim’deki patlama ile birileri bu ülkeyi yıkmak ve halkı huzursuz etmek istemektedir. Bu ülkenin ayakta kalması ve mazlumlara kapı olmasının bir tek yolu var oda dünyanın en iyisi olmaktır. Biz buna mecburuz, çocuklarımız ve gençlerimizle buna mecburuz. Bizi diğer milletlerden ayıran İslam Milletini diğer milletlerden ayıran en temel özellik insanı yaşatma arzusu ve özelliğidir. Biz insanı yaşatmak için yaşarız insanı öldürmek için değil” ifadelerine yer verdi.

Kendisinin de fahri bir Malatyalı olduğunu anımsatan Prof. Dr. Genç, “1999 yılında Malatya Belediyesi Meclisinde alınan kararla dönemin Belediye Başkanı Münir Erkal tarafından fahri hemşerilik beratı almıştım. Bu nedenle katıldığım tüm programlarımda da söylerim, benim iki tane memleketim vardır, birisi Erzurum diğeri ise Malatya’dır” şeklinde konuştu.

Program sonrası panelin düzenlenmesinde emekleri olan sponsor firmalara plaket takdimi yapıldı. (İHA)