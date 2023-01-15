Başaramadık!

Yeni Malatyaspor, sahasında Bodrumspor’a 3-1 mağlup oldu. Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı kırmızılılar, oynadığı kötü futbolla beklentilerin çok uzağında kaldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Yeni Malatyaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor ve Bodrumspor karşılaşmaya hızlı başladı. Her iki takımda net pozisyonlar yakalarken Bodrumspor, bir dönem Yeni Malatyaspor’un da formasını giyen Kenan Özer’in 32’inci dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kalesinde golü gördükten sonra oyunun hakimiyetini eline alan Yeni Malatyaspor, 45+4’üncü dakikada Yakup Alkan’ın penaltıdan attığı golle durumu 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk yarıya göre her iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. 71’inci dakikada Bodrumspor’da ikinci yarıda oyna dahil olan Koray Kılınç, Yeni Malatyaspor defansının hatasını iyi değerlendirerek, skoru 2-1’e getirdi.

Bodrumspor, 90+10’uncu dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın golüyle skoru 3-1’e getirdi ve Yeni Malatyaspor, sahadan mağlup ayrılarak, ikinci yarıya da mağlubiyetle başlamış oldu.

Karşılaşmanın son dakikalarında taraftalar ‘yönetim istifa’ ve ‘Aleme bizleri rezil ettiniz’ sloganlarını attı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Dakika 8: Onur Akbay’ın hatası sonrası ceza sahası sağ çaprazda kaleci Diogo ile karşı karşıya kalan Doğukan topu kalecinin üzerine nişanladı.

Dakika 9: Kenan Özer’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Dakika 15: Cengizhan’ın sağdan ortasında önce Doğukan sonrasında Rahman topa dokunamayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.

Dakika 18: Üzeyir’in sağdan ortasında Celal Dumanlı kale önünde müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dakika 21: Ogün’ün ceza sahası dışından şutunda defansa çarpan top kaleye yöneldi ancak kaleci Diogo soluna iyi uzanarak, gole izin vermedi.

Dakika 32 GOL: Bodrumspor 1-0 öne geçti. Omar İmeri’nin sağdan ortasında Kenan Özer sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Dakika 41: Haqi’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yakup Alkan, topu kalecinin üzerine nişanlayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.

Dakika 45+3 PENALTI: Bodrumspor ceza alanında yaşanan karambolde Süleyman’ın hareketi sonrası Yakup Alkan’ın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 45+4 PENALTI GOL: Yeni Malatyaspor’da penaltı atışını Yakup Alkan kullandı. Yakup, topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 46: Yeni Malatyaspor maça hızlı başladı. Ara pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Yakup Alkan topu dışarı attı.

Dakika 64: Kenan Özer’in kullandığı serbest vuruşta top yandan dışarıya gitti

Dakika 71 GOL: Kaleci Abdulsamed’in pasında Taha Gür’ün ayağı kayınca topu kapan Koray Kılınç ceza sahasına girdi ve düzün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Dakika 90: Ay Malle’nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Diogo’nun kucağında kaldı.

Dakika 90+10 GOL: Bodrumspor’da korner atışında Gökdeniz Bayrakdar topu ağlara gönderdi: 1-3.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik, Selim Özen (4.hakem), Emre Malok (VAR), Ömer Tolga Güldibi (AVAR), Ali Yılmaz (AVAR)

Yeni Malatyaspor: 1.Abdulsamed Damlu, 5.Arda Hilmi Şengül, 6.Rahman Buğra Çağıran (Dk.58 Atakan Müjde), 7.Doğukan Emeksiz, 8.Ogün Özçiçek, 9.Yakup Alkan (Dk.78 Aly Malle), 13.Godfred Donsah, 19.Haqi Osman, 20.Cengizhan Akgün (Dk.81 Mert Miraç Altıntaş), 61.Taha Gür, 99.Burak Kavlak

Yedekler: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 2.Yiğit Ulaş, 4.Alperen Arslan, 10.Nuri Fatih Aydın, 11.Aly Malle, 17.Hüseyin Ekici, 27.Erşan Yaşa, 54.Atakan Müjde, 77.Mert Miraç Altıntaş, 88.Berat Yaman

Teknik Sorumlu: Yılmaz Vural

Bodrumspor: 1.Diogo Fesnard Nogueira De Sousa, 23.Üzeyir Ergün, 28.Onur Akbay, 6.Süleyman Özdamar, 77.Cenk Şen, 26.Musah Mohammed (Dk.46 Erkan Değişmez), 88.Erdem Çetinkaya (Dk.90+6 Aminu Umar), 8.Samet Yalçın, 11.Omar İmeri Gökdeniz Bayrakdar (Dk.46 Gökdeniz Bayrakdar), 10.Kenan Özer (Dk.84 Recep Aydın), 48.Celal Dumanlı (Dk.60 Koray Kılınç)

Yedekler: 32.Bahri Can Tosun, 68.İsmail Tarım, 34.Ali Aytemur, 4.Erkan Değişmez, 21.Mert Çayir, 80.Recep Aydın, 41.Gökdeniz Bayrakdar, 50.Aminu Umar, 44.Dever Akeem Orgill, 9.Koray Kılınç

Teknik Sorumlu: İsmet Taşdemir

Goller: Dk.32 Kenan Özer, Dk.71 Koray Kılınç (Bodrumspor), Dk.45+4 (penaltıdan) Yakup Alkan (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Doğukan Emeksiz, Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor), Celal Dumanlı, Üzeyir Ergün (Bodrumspor)