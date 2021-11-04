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Başakşehir maçının provası yapılıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 12.haftasında sahasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin alt sıralarından kurtulmanın hesaplarını yapan sarı kırmızılılarda tüm planlar galibiyet üzerine kuruluyor.

başakşehir maçının provası yapılıyor
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Başakşehir maçının provası yapılıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 12.haftasında sahasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin alt sıralarından kurtulmanın hesaplarını yapan sarı kırmızılılarda tüm planlar galibiyet üzerine kuruluyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 12.haftasında evinde Başakşehir’i konuk edecek olan Yeni Malatyaspor güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Kasımpaşa mağlubiyetiyle haftayı puansız kapayan sarı kırmızılılar üç basamak gerileyerek tehlikeli bölgeye iyice yaklaştı. Önceki sezonlarda yaşadığı küme düşme korkusunu yaşamak istemeyen Malatya ekibi Başakşehir müsabakasında alacağı 3 puanla milli araya rahat girmeyi planlıyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde basına açık yapılan dün ki antrenman öncesi futbolcularıyla yaklaşık 15 dakika süren bir toplantı yapan teknik direktör Marius Sumudica, oyuncularına tercümanlar aracılığıyla sezonun kısa bir değerlendirmesinde bulundu. Devre arasına kadar oynayacakları müsabakalarla ilgili olarak bazı bilgiler paylaşan Sumudica’nın Başakşehir maçı sonrası Süper Lig’e verilecek milli aranın eksikleri gidermek adına büyük fırsat olacağını söylediği öğrenildi. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren çalışmalarda Başakşehir maçının provasını gerçekleştiren sarı kırmızılılarda tedavisi tamamlanan Sadık Çiftpınar da takımla birlikte antrenmana katıldı. Yeni Malatyasporlu oyuncular bugün yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.

basaksehir macinin provasi yapiliyor

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