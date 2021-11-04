Başakşehir maçında Zorbay Küçük’e görev

Süper Lig’in 12.haftasında 5-6 ve 7 Kasım tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Buna göre; Yeni Malatyaspor–Başakşehir maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

MURAT İPEKTEN

Süper Lig’in 12. haftasında 5 Kasım Cuma, 6 Kasım Cumartesi ve 7 Kasım Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 6 Kasım Cumartesi günü Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Başakşehir karşılaşmasında Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz ve İbrahim Bozbey hakem üçlüsü görev alacak. Müsabakanın dördündü hakemi ise Kadir Sağlam. Maçın VAR ve AVAR hakemleri müsabaka günü açıklanacak.

Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:

05 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

06 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor – GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Antalyaspor – Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş – Trabzonspor: Erkan Özdamar

07 Kasım Pazar

13.30 Göztepe – Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Fatih Karagümrük – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor – Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe – Kayserispor: Cüneyt Çakır