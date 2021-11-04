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Başakşehir maçında Zorbay Küçük’e görev
Süper Lig’in 12.haftasında 5-6 ve 7 Kasım tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Buna göre; Yeni Malatyaspor–Başakşehir maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.
MURAT İPEKTEN
Süper Lig’in 12. haftasında 5 Kasım Cuma, 6 Kasım Cumartesi ve 7 Kasım Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 6 Kasım Cumartesi günü Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Başakşehir karşılaşmasında Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz ve İbrahim Bozbey hakem üçlüsü görev alacak. Müsabakanın dördündü hakemi ise Kadir Sağlam. Maçın VAR ve AVAR hakemleri müsabaka günü açıklanacak.
Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:
05 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
06 Kasım Cumartesi
13.30 Sivasspor – GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Antalyaspor – Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş – Trabzonspor: Erkan Özdamar
07 Kasım Pazar
13.30 Göztepe – Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Fatih Karagümrük – Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor – Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe – Kayserispor: Cüneyt Çakır
“Mustafa ismini düşünüyorum”
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