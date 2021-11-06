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Başakşehir Kafilesi Özel Uçakla Geldi

Süper Lig’in 12.haftasında Yeni Malatyaspor’un konuğu olacak olan Başakşehir bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak dün öğlen saatlerinde özel uçakla Malatya’ya geldi.

başakşehir kafilesi özel uçakla geldi
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Başakşehir Kafilesi Özel Uçakla Geldi

Süper Lig’in 12.haftasında Yeni Malatyaspor’un konuğu olacak olan Başakşehir bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak dün öğlen saatlerinde özel uçakla Malatya’ya geldi.

MURAT İPEKTEN

Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte peş peşe aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12.haftasında bugün Yeni Malatyaspor’un konuğu olacak. Bu maçın son çalışmasını dün sabah saatlerinde yaparak özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı kente gelen turuncu lacivertliler kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başladı. İstanbul temsilcisinde kas zorlanması olan Caiçara, Ravil ve Epureanu’nun fizyoterapistler eşliğinde tedavilerine devam edildiği öğrenilirken bu futbolcuların Yeni Malatyaspor’a karşı forma giymelerinin düşük olduğu belirtildi. Hoca değişikliğiyle ligde üst üste oynanan Beşiktaş, Antalyaspor ve Adana Demirspor galibiyetleriyle orta sıralara yükselen Başakşehir, alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Yeni Malatya karşısında iyi gidişatını sürdürmeyi planlıyor.

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