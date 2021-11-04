Başakşehir İle 9. Randevu

Yeni Malatyaspor Süper Lig’de Başakşehir ile dokuzuncu randevusuna çıkmaya hazırlanırken, daha önce iki takım arasında oynanan maçlarda İstanbul ekibinin ezici üstünlüğü dikkat çekiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de bu yıl beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, son iki sezonda yaşadığı küme düşme korkusunu yaşamamak için ligin devre arasına kadar toplayabileceği en çok puanı alarak alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapıyor. Başakşehir ile dokuzuncu randevusuna çıkacak olan sarı kırmızılılar rakibine karşı tek olan galibiyet sayısını artırmayı da planlıyor. Daha önce iki takım arasında oynanan maçlarda İstanbul ekibinin ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeni Malatyaspor 2017-18 sezonunda ligde ilk kez karşı karşıya geldiği rakibiyle oynadığı maçları 2-0 ve 1-0’lık skorlarla kaybetti. 2018-19 sezonunda İstanbul’da oynanan karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar Malatya’daki maçı 2-0 kaybetti. 2019-2020 sezonunda Malatya’da rakibin 3-0 mağlup eden Doğu Anadolu ekibi Başakşehir’e karşı tek galibiyetini bu maçta aldı. Yeni Malatyaspor aynı sezonun ikinci yarısında İstanbul’daki müsabakada sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sarı kırmızılılar geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, deplasmandaki maçta rakibine 3-1 yenildi.

İSTATİSTİKLERDE SON DURUM

Opta facts tarafından hazırlanan verilere göre; İstanbul Başakşehir ile oynadığı sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor (2B 5M), tek galibiyetini kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada aldı (Ağustos 2019’da 3-0).

Yeni Malatyaspor’a konuk olduğu ilk iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan İstanbul Başakşehir, daha sonraki iki ziyaretinde galip gelemedi ve kalesini gole kapatamadı (1B 1M).

Evindeki üç maçlık yenilgi serisini son karşılaşmada Altay’ı yenerek sonlandıran Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de en son Nisan 2021’de üst üste iki iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Deplasmandaki dört maçlık yenilgi serisini son karşılaşmada Antalyaspor’u yenerek sonlandıran İstanbul Başakşehir, Süper Lig’de en son Nisan 2021’de üst üste iki dış saha karşılaşmasından galip ayrıldı.

Bu sezon ilk golü yediği bütün Süper Lig maçlarını kaybeden takımlar arasında Çaykur Rizespor’un (8) ardından kalesinde en fazla açılış golünü gören ekip Yeni Malatyaspor (6).

Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh (5) ve Adem Büyük (3), bu sezon Süper Lig’de takımının attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden ikili konumunda (%73; 8/11).

Bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü son maçında Adana Demirspor’a atan Edin Visca, Yeni Malatyaspor’a karşı forma giydiği yedi karşılaşmanın altısında gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 4 asist).

2021/22 Süper Lig sezonunda iki deplasman golü atan tek İstanbul Başakşehir oyuncusu olan Berkay Özcan, bu iki golü de son dış saha karşılaşmasında Antalyaspor filelerine gönderdi.

Süper Lig kariyerinde İstanbul takımlarını konuk ettiği hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica (14 maçta 27 gol), son beş karşılaşmada rakiplerine mağlup olmadı (2G 3B).

Süper Lig tarihinde 6+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim, İstanbul Başakşehir’i çalıştıran Emre Belözoğlu (%77; 10/13).