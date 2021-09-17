Baruş’un Gaziler Günü Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş Gaziler Günü’nün 100. Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Baruş mesajında, “Tarih boyunca ülkemizin bütünlüğüne, bağımsızlığımıza ve birlikte yaşama irademize kast eden düşmanlar, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı ile karşılarında daima dimdik ayakta duran sağlam bir irade bulmuşlardır” dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş’un mesajı şöyle:

“Gazilik, bugüne kadar bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı sağlayan ve milletimizin şuurunda daima canlı kalan en temel değerlerimizdendir. Vatanımızın istiklali ve Milletimizin istikbali uğrunda canını ortaya koyma fedakârlığını ifade eden gaza ruhu zor günlerimizde mücadele gücümüzü daima diri tutan şiarımız olmuştur.

Gazilik; mukaddes değerler uğrunda, şehit olma arzusuyla en değerli varlığı olan canını ortaya koyarak mücadele ederken yaralanan kahramanlara verilen ve Milletimizin tarihi boyunca yaşattığı gaza ruhunun ifadesi olan bir unvandır.

Aziz milletimiz, milli ve manevi değerlerimiz uğrunda kendi varlığını hiçe sayarak savaş meydanlarına atılan kahramanlarımıza gazi unvanını tevdi etmiş, Selçukludan Osmanlı’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar Anadolu ve Rumeli topraklarını bizlere ebedi vatan kılan devlet büyüklerimize gazilik payesini layık görerek onları yüceltmiştir.

İstiklal savaşımızdaki en çetin mücadelelerden olan Sakarya Meydan Muharebesinde göstermiş olduğu üstün kahramanlık münasebetiyle 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik rütbesiyle birlikte Gazilik unvanı tevdi edilmiştir. Bu günün yıldönümü olan 19 Eylül tarihini “Gaziler Günü” olarak hep birlikte iftiharla kutlamaktayız.

Tarih boyunca ülkemizin bütünlüğüne, bağımsızlığımıza ve birlikte yaşama irademize kast eden düşmanlar, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı ile karşılarında daima dimdik ayakta duran sağlam bir irade bulmuşlardır. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı işte bu iradeye borçluyuz, bunu asla unutmayalım.

Hayatta olan bir insanın taşıyabileceği en yüce makam olan gazilik unvanını taşıyan kahramanlarımız ve canlarını ülkemizin istiklali için feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu güzel vatana ve mukaddes değerlerimize sahip çıkmak, istiklalimizi ve değerlerimizi kıyamete kadar baki kılmak bu Gazi Milletin bir ferdi olarak hepimizin kaçınılmaz görevidir.

Ülkemizi parçalamak ve insanlarımızı birbirine düşman etmeye çalışan terör örgütlerine karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Suriye’de, Irak’ta ve yurdumuzun her bir köşesinde Mehmetçiğimizin, Jandarmamızın, Polisimizin göğsünü mermilere siper ederek verdiği kahramanca mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren hainlere karşı kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm halkımızın ortaya koyduğu duruş bunun en açık göstergesidir.

Kahraman Gazilerimiz, Aziz Şehitlerimiz ve onların kutlu emaneti Şehit Ailelerimize karşı milletçe çok şey borçlu olduğumuzu düşünmemize vesile olan bu müstesna gün münasebetiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mukaddes değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede hayatlarını tereddüt etmeden tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Muhterem Gazilerimizin onur günü olan 19 Eylül Gaziler Günü Kahraman Gazilerimize Kutlu olsun!” (Bülten)

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