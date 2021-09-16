Baruş’tan Hayırsever İş İnsanlarına Çağrı

MUTLU SARIGÜL

Bir iş insanının yaptıracağı 24 derslik ortaokulun protokolünde konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, hayırsever iş insanlarına çağrıda bulundu. Vali Baruş, “Malatya’da doğup, Malatya’da yetişip, bu memleketin ekmeğini yiyen herkes mutlaka bu ilin evlatlarına olan borcunu ödemek isteyecektir. Okulun tamamını yaptıracak gücü olmayan hayırseverlerimiz de okulun yüzde 51’ini yaptırarak arzu ettikleri isimleri verebileceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Malatyalı bir hayırsever tarafından Yeşilyurt ilçesine yapılacak olan 24 derslik okulun protokolü dün Malatya Valiliğinde yapılan bir programla imzalandı. Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, hayırsever iş insanı Şenol Erdoğan ve ailesi katıldı.

İmza programında ilk olarak Vali Aydın Baruş söz aldı. Bugün Malatya olarak sevinçli bir günde olduklarını dile getiren Vali Baruş, 24 Ocak depreminden itibaren okullarda yoğun bir yenileme, yeniden inşa ve güçlendirme çalışmalarına başlandığını söyledi.

“OKUL YAPMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

16 okulun hayırseverler tarafından inşa edildiğini dile getiren Baruş, “Bu süreç içerisinde birçok okulumuzun inşaatını bitirdik. Ama hala deprem nedeniyle, riskli olması nedeniyle yıktığımız okullarımızın yerine yeni okul yapma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda gerek proje aşamasında olup gerek ihale süreci tamamlanmış veya inşaat aşamasında olan 71 okulumuz var. Gururla şunu söylemek istiyorum. 16 okulumuz hayırseverlerimiz tarafından inşa ediliyor. Malatyalı olup iş dünyasına adım atmış, İstanbul veya diğer şehirlerde yaşamını sürdüren insanlarımız Malatyalı olduklarını hiçbir zaman unutmuyorlar. Malatya insanına, Malatya’nın çocuklarına olan vefa borçlarını ödemek için bu hayır işlerini gerçekleştiriyorlar. Bugün de bu hayırseverlik örneklerinden birini sizlere takdim etmekten büyük bir onur duyuyorum. Erdoğan ailesi anne ve babaları adına Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde 24 derslik bir ortaokul binası inşa edecekler. Okul inşaatı tamamlandıktan sonra da okulumuza Nermin ve Mesut Erdoğan ismi verilecek. Anne ve babalarının ismi inşallah çocuklarımızın, Malatya’mızın hafızasında yaşamaya devam edecek” diye konuştu.

VALİ BARUŞ: SINIF MEVCUTLARIMIZ ARTIYOR

Hayırsever iş insanlarına çağrıda da bulunan Vali Baruş, “İnsanın kazandığından muhtaç olanlara yardım ayırması ve başkalarını düşünmesi çok büyük bir erdemdir. Bunu her zaman söylüyorum. Helal kazancınızdan başka insanların ihtiyaçlarına pay ayırabiliyorsanız ve bu kazancınızı toplumla paylaşabiliyorsanız gerçekten toplumun önünde örnek gösterilmeye layık insanlarsınız demektir. Bu erdemin çocuklarımız için, geleceğimiz için kullanılması ayrı önemli bir konu. Bu anlamda Erdoğan ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Battalgazi bölgemizde yoğunluktan dolayı sınıf mevcutlarımız, bazı okullarımızda artıyor. Bu artışın önüne geçmek, çocuklarımızın da daha ferah bir ortamda eğitim görmesini sağlamak için yeni okul inşaatlarını hızla yapmaya çalışıyoruz. Protokolünü imzalayacağımız okul da bölgeye rahatlık kazandıracaktır. Tüm hayırseverlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Malatya’da doğup, Malatya’da yetişip, bu memleketin ekmeğini yiyen herkes mutlaka bu ilin evlatlarına olan borcunu ödemek isteyecektir. Bunda da hayırseverlerimizin çok fedakâr davrandıklarını biliyoruz. Bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Belki okulun tamamını yaptıracak gücü olmayan hayırseverlerimiz de okulun yüzde 51’ini yaptırarak arzu ettikleri isimleri verebileceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

ÇALIK: 16 İŞ İNSANIMIZ MALATYA’MIZA OKUL YAPIYOR

Okullaşma oranının daha fazla olması için daha çok yol kat edilmesi gerektiğini söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, şunları kaydetti:

“Malatya’mız için yapmış olduğunuz bu insana yatırımı canı gönülden kutluyorum. İnanılmaz duygusal bir an. Allah analarımıza, babalarımıza rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. İsimlerini yaşatmak evlatları olarak sizlerin, bizlerin görevi. Ve onlara layık evlatlar olmak hepimizin vazifesi. Ne büyük şeref ve onur ki, o güzel insanların, böyle güzel evlatları var. Hayırlı evlat yetiştirmek hepimizin borcu. Malatya’mız için, eğitimimiz için sunmuş olduğunuz katkıdan dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Malatya’mız fiziki gerçekleşme açısından Türkiye ortalamasının üzerinde. Okullaşma oranımız, anaokulundaki devam oranımız, kız çocuklarımızın okullaşma oranı dahil olmak üzere eğitim konusunda Malatya daha fazla adım atmalı, daha çok yol kat etmeli. Eğitim şehri Malatya olmalı. Bu vesileyle de hem ikinci üniversitemizin Malatya’da olması hem okuldaki hayırseverlerimizle birlikte Malatya’daki fiziki gerçekleşmelerin yüksek oranda olması bizim için memnuniyet verici. Malatya için söyleyeceğim en güzel cümle insanlarımız Malatya’da yetişmiş hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok yatırımı yapmış ve bu yatırımlarının sonucunda da dönüşümlerini memleketlerine yapmış. Malatya’mızdaki okullarımızın fiziki gerçekleşmelerin neredeyse yarısına yakını hayırsever iş insanlarımız tarafından yapılmış vaziyette. Geçen yıl deprem dolayısıyla okullar yıkıldığında iş insanlarımıza bir telefon kadar yakındık ve onlara açtığımız telefonlarla şu an 16 iş insanımız Malatya’mıza okul yapıyor. Sizlerin de bu okulu Malatya’ya kazandırmış olmanız çok önemli bir yatırım.”

GÜRKAN: ÇOK GÜZEL BİR TERCİH YAPMIŞSINIZ

Yapılacak okul için Erdoğan ailesine teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan de, “Bugün güzel ve mutlu bir gün. Hayırlı bir iş için buradayız. Gerçekten en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım hem ülkemizin geleceğine hem de istikbaline yapılan yatırımdır. Bu anlamda da Erdoğan ailesi anne ve babası adına güzel bir hayır işlemişler, 24 derslikli bir okulu Malatya’ya yapmayı planlamışlar. Çok güzel bir tercih yapmışsınız. Bu tercihinizden dolayı sizleri kutluyorum” söylemini kullandı.

ÇINAR: SÜREKLİ OKUL İHTİYACI VAR

Hayırsever iş insanlarına ihtiyaçları olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “Hayırlı bir iş vesilesiyle bir aradayız. Maneviyatı yüksek bir durum. Yeşilyurt’umuzun da tercih edilmesi ayrıca bizi mutlu etti. Çünkü şehrimizin son yıllarda en fazla nüfusu artan ilçesi Yeşilyurt. Sürekli okul ihtiyacı var. Malatya’ya yapılan okulların büyük kısmının Yeşilyurt’a yapılıyor olmasına rağmen ihtiyaç devam ediyor. Devletimizin her yere yetişmesi, her yere okul yaptırması çok zor ve ciddi bir yük. Hayırsever iş adamlarına ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

“BİZE BÖYLE BİR İMKÂN SUNDUNUZ”

İş insanı Şenol Erdoğan, “Bize bu imkân verildiği için herkese çok teşekkür ediyorum. Allah nasip etti, bunu yaptık. İnşallah ileride, daha iyi şeyler yapmayı da arzu ederiz” sözlerini aktarırken, İş insanı Mesut Erdoğan da, “Ben de çok mutluyum. Hepinizden Allah razı olsun. Bize böyle bir imkân sundunuz. Dedemin ve babaannemin adına böyle bir okul yaptırabilmek bize nasip oldu. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.