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Anasayfa / Gündem / Barolar Birliği’nden Malatya Barosu avukatlarına eğitim

Barolar Birliği’nden Malatya Barosu avukatlarına eğitim

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından Malatya Barosu avukatlarına “CMK Uygulamaları” konulu seminer verildi.

barolar birliği’nden malatya barosu avukatlarına eğitim
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Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından Malatya Barosu avukatlarına “CMK Uygulamaları” konulu seminer verildi.

Türkiye Barolar Birliği tarafından programlanan meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında, Malatya Barosu’nun ev sahipliğinde, “CMK Uygulamaları” konulu seminer gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Özkan Balcı, Doç. Dr. Seydi Kaymaz ve Avukat İnanç Görür tarafından verilen eğitime Malatya Barosu avukatları büyük ilgi gösterdi.

Malatya Barosu Başkanı Avukat Onur Demez ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 290 avukata eğitim hizmeti sunuldu. (Bülten)

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