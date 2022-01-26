DOLAR

13,5826$%0.76

EURO

15,3501%0.63

STERLİN

18,3895£%0.87

GRAM ALTIN

798,91%-0,26

ÇEYREK ALTIN

1.294,00%-0,23

BİTCOİN

518850฿%3.03499

İmsak Vakti a 06:06
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Bariyerlere ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Bariyerlere ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

bariyerlere ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 4 kişi yaralanırken, sürücü sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Geyve ilçesi D-650 Karayolu Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan E.G. idaresindeki 61 DF 491 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada, araçtaki Ö.Ş, E.K. ve E.D. yaralanırken sürücü E.G. ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Ö.Ş., E.K. ve E.D. isimli 3 yaralıyı hastaneye sevk ederken, adeta bariyerle bir olan araçta sıkışan sürücü E.G.’yi kurtarabilmek için itfaiye ekipleri ise seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle yolun Adapazarı istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ahırda başından tüfekle vurulmuş halde bulundu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.