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Anasayfa / Asayiş / Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarparak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Pazarcık istikametine gitmekte olan İrfan Salar idaresindeki 46 LE 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Pazarcık Karayolu 21.kilometrede bariyerlere çarparak takla attı. Aynı ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu araç sürücüsü İrfan Salar ile otomobilde bulunan Yaren, Duygu, Mustafa ve Fatma Salar yaralanırken, 13 yaşındaki Eylül Salar ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Salar ailesi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Eylül Salar’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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