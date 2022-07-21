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BARIŞ HAREKATI 48 YAŞINDA

BARIŞ HAREKATI 48 YAŞINDA
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BARIŞ HAREKATI 48 YAŞINDA

HÜSEYİN KOCAMAN

Kıbrıs Barış Harekâtının 48. Yıldönümü Malatya’da kutlandı. Birçok gazi ve gazi yakınlarının katıldığı törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, devletin her zaman yanlarında olduğunu anımsatarak, “Bizim tek talebimiz Güneydoğu gazilerine sunulan imkanların bizlere de sunulması” dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. Yıldönümü dolayısıyla dün Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi tarafından bir program düzenlendi. Programa Malatya İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, derneğin Yönetim Kurulu üyeleri ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz’in Anıta çelenk sunumuyla devam etti.

Çelenk sunumundan sonra bir konuşma yapan Cengiz, programa katılan herkese teşekkürlerini dile getirdi.

Cengiz, gazilerin sıkıntılarını burada da dile getirerek, “Çocuklarımızın iş hakkı yok diğer gaziler kadar maaş alamıyoruz. Diğer gazilere kredi ve araba alırken ÖTV uygulanmazken biz bunlardan mağlubuz. Ama yine de çok şükür iyiyiz, bir şeye de ihtiyacımız yok devletimiz her zaman yanımızda. Bizim tek talebimiz Güneydoğu gazilerine sunulan imkanların bizlere de sunulması. Bugün Mavi Vatan, Ege Denizi ve Akdeniz’deki gemiler bizim sayemizde, Kıbrıs Barış Harekatının bir sonucu olarak rahat bir şekilde gezebiliyor” dedi.

Kutlama programı, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikle devam etti.

 

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