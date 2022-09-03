Barış dönüyor, kaplan şeytanın bacağını kırmak istiyor!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında bugün sahasında Rizespor’u konuk edecek. Malatya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak karşılaşmada Tarık Güldal, Murat Temel ve Mert Bulut hakem üçlüsü görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan Aydın.

Süper Lig’e geçtiğimiz sezon birlikte veda eden Yeni Malatyaspor ile Rizespor tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecekler. 1. Lig’de ilk kez karşılaşacak olan iki ekibin randevusunda taraflar sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılarda cezası biten savunma oyuncusu Barış Başdaş görev verilmesi halinde bu akşamki maçta görev yapabilecek. Lisans işlemleri yılan hikayesine dönen Philip Awuku, Eric Ndizeye ve Haqi Osman’ın durumları belirsizliğini korurken bu oyuncular Rizespor’a karşı forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor’un sahaya şu onbirle çıkması bekleniyor: Abdulsamed, Buğra, Burak, Barış, Taha, Donsah, Jospin, Doğukan, Cengizhan, Ogün ve Malle.

YMS İLE RİZE ARASINDA 9. RANDEVU

İki takım daha önce Süper Lig’de 8 kez karşı karşıya gelirken, 1. Lig’de ilk kez kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibiyle oynanan maçlarda 3 galibiyet alırken, 5 karşılaşmada rakibinden puan almayı başaramadı. Bu karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor rakip kaleye 10 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

İlk olarak Yeni Malatyaspor ile Rizespor, 2018-2019 sezonunda karşılaşırken Malatya’daki müsabakayı 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, deplasmanda rakibine 3-0 yenildi.

2019-2020 sezonunda Yeni Malatyaspor, rakibiyle oynadığı hem iç hem dış saha maçlarında sahadan puansız ayrıldı. Ligin ilk yarısında Malatya’daki karşılaşma 2-0 biterken, Rize’de oynanan müsabaka 3-0 mavi yeşilli ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

2020-2021 sezonunda yeniden karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde ise gülen taraf Yeni Malatyaspor oldu. Sarı kırmızılılar evindeki maçı 4-1 üstün ayrılırken, deplasmanda ise Rizespor’u 4-0’lık skorla geçti.

2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor ile Rizespor bir kez daha karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele Rize ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Malatya’daki karşılaşmayı da mavi yeşilliler 3-1 kazandı.

TFF 1. Lig’de ilk üç haftada rakiplerinden istediği puanları alamayan Yeni Malatyaspor, ligde iki maçta berabere kalan Rizespor karşısında 3 puan almak istiyor. Ligin 3.haftasını bay geçerek dinlenen Rizespor ise Yeni Malatyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Bu akşamki maçta Yeni Malatyaspor’da kaybetmesi halinde sarı kırmızılı ekiple şu ana kadar 14 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 yenilgi alan teknik direktör Cihat Arslan’la yolların ayrılabileceği konuşuluyor.