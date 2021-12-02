Barajların doluluk oranı düştü;

GÖZLER MEVSİMSEL YAĞIŞLARDA

MUTLU SARIGÜL

Barajlardaki doluk oranıyla ilgili bir değerlendirme yapan DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar,genel olarak barajların doluluk oranlarının düşük olduğunu kaydetti. Yeni yağışlarla birlikte depolama tesislerinin doluluk oranlarının artmasını beklediklerini belirten Dündar, çiftçi ve vatandaşları uyararak, “Suyu kullanırken vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin çok duyarlı olarak kullanması lazım” dedi.

Malatya’ya yeni yeni yağışlar gelmeye başlasa da barajlardaki su seviyesinin düşük olması hem çiftçileri hem de vatandaşları endişelendiriyor. Yağışların yetersiz olması halinde gelecek yıl büyük sıkıntıların ortaya çıkacağından endişelenen çiftçi temsilcileri, bununla ilgili nasıl bir önlem alınacağını bilmeseler de DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, barajlardaki doluluk oranıyla ilgili bilgiler vererek, vatandaşlara su israfı konusunda uyarılarda bulundu.

Rezervleri destekleyen dere yataklarıyla ilgili mevsimsel yağışları beklediklerini dile getiren Dündar, barajların doluluk oranının aynı seviyede olduğunu söyledi.

“YAĞIŞLARI BEKLİYORUZ”

Yeni yağışlarla birlikte doluluk oranlarının artmasını beklediklerini kaydeden Dündar, “Barajların doluluk seviyeleri aynı şekilde. Yeni bir gelişme, ancak yağışların olmasından sonra değerlendirilebilir. Şu anda biz de o yağışları bekliyoruz. Sulama barajlarının su seviyesi, sulama bittiği için mevcut durumun üzerine çıkmış değil. Çünkü gelen akış yetersiz olduğu için yağmur ve kar da yağmadığı için başka yerden de su gelmez. Dolayısıyla yağışları bekliyoruz. Barajlardaki doluluk seviyesine yüzdelik bir dilim vermek yanıltıcı olur. Çünkü her baraj içme suyu, sulama ve enerji kaynağı gibi farklı farklı amaçlarda kullanılıyor. Bir genelleme yaptığınız zaman ortaya çıkacak sonuç yanlış olabilir. Ama genel olarak barajların doluluk oranları düşük. Sulama amaçlı olan barajlardaki suyu sulama amaçlı kullandık. Enerji amaçlı olanlar da yeni yağışlar olmadığı için enerji üretiminde destekleme mahiyetinde kullanılıyordu, içme suyu olanlar için de içme suyu ihtiyacı kadar veriliyor. Bu çerçevede durum stabil bir şekilde devam ediyor. Bu yeni yağışlarla birlikte depolama tesislerimizin doluluk oranlarının artmasını bekliyoruz. Hepimizin gözü o yağışlarda, inşallah beklediğimiz o mevsimsel yağışlar gelir de depolama tesislerimizde biriktiririz” diye konuştu.

“ŞEBEKELERİMİZİ KAPALI SİSTEM YAPIYORUZ”

Tedbirleri aldıklarını ifade eden Dündar, şunları kaydetti:

“Barajların yapım amacı, yağışların olduğu mevsimlerde suyu depolamak, yaz aylarında sulama mevsiminde sulamada kullanmak için yapılıyor. Şu anda da o döngü devam ediyor. Ama her halükarda bu yağışlar beklediğimiz kadar veya daha azda olsa bizim sulama projelerinde dikkat etmemiz gereken husus, her daim suyu israf etmeden kullanmaktır. Yani bitkinin ihtiyacı kadar suyu kullanıp, suyun israfını önlemektir. Bu anlamda vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin çok duyarlı olması lazım. Bizde idare olarak sulama şebekelerimizi kapalı sistem yapıyoruz, ayriyeten de sayaç taktırıyoruz. İnsanlar kullandıkları su kadar su bedeli ödesinler ve suyu israf etmeden kullansınlar diye. Çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz. Özellikle vatandaşlarımız suyu kullanırken dinimizinde emir ettiği gibi ‘nehrin kenarında bile olsan suyu israf etme ’ anlayışı içerisinde suyu kullanırken vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin çok duyarlı olarak kullanması lazım.”