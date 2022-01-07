bar önünde bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da bar önünde çıkan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barın önünde bakışma yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ankara’dan iş için Samsun’a geldikleri öğrenilen F.B. (28), B.N. (28) ve M.Y. (34) adlı arkadaşlar çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralı 3 arkadaş tedavi altına alındı. Kafasına içki şişesi vurulması sonucu yaralanan Ç.M.S.(20) ve kardeşi B.S.(23) polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan B.S. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Ç.M.S. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.M.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.