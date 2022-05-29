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SON DAKİKA: Bankta uyudu, bir daha uyanamadı

SON DAKİKA: Bankta uyudu, bir daha uyanamadı
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Bankta uyudu, bir daha uyanamadı

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya’da alkol bağımlısı olduğu iddia edilen bir vatandaş, Soykan Meydanı’nda uyuduğu bankta ölü olarak bulundu.

Olay Soykan Meydanı’nda meydana geldi. Bir vatandaşın bankta hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ile 155’i arayarak durumu izah ettiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Sağlık ekipleri gerekli işleri yaptıktan sonra, ceset incelenmesi için Adli Tıp Merkezi’ne gönderildi.

 

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