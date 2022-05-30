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Bankta ölü bulunan şahısın kimliği belli oldu!
Malatya’da bankta ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi.
Malatya’da park içerisinde yattığı bankta ölü bulunan şahsın 52 yaşındaki Kemal Karaaslan olduğu belirlendi. Cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Karaaslan’ın girdiği alkol koması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
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