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Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın

bangladeş’te arakanlı müslümanların yaşadığı kampta yangın
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Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangında 250’ye yakın ev kül oldu.

Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı Shafiullah Kata bölgesindeki 16 numaralı kampta yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında bölgeye 8 itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 250 evin hasar gördüğü yangında yaralılar da bulunduğu belirtildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Bangladeş Ek Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Samchu-Douja Nayan, “Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yaklaşık 3 saat sonra yangın kontrol altına aldı. Ancak henüz tam olarak söndürülemedi. Şimdiye kadar yaklaşık 250 kamp evinin yandığını tahmin ediyoruz. Henüz can kaybı haberi almadık ancak yaralılar var” dedi.

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