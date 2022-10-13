Bandırmaspor maçına İzmir hakemi

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre; Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor maçına İzmir bölgesi hakemi Reşat Onur Coşkunses atandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de 9. hafta heyecanı 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi ve 16 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu. Buna göre; Bandırma 17 Eylül Stadı’nda 16 Ekim Pazar günü Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmada Reşat Onur Coşkunses (İzmir A Klasman Hakemi), Mehmet Şaha Yılmaz (Şanlıurfa A Klasman Yardımcı Hakemi) ve Suat Güz (Sakarya A Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Oğuzhan Uğurlu (İstanbul B Klasman Hakemi) ise dördüncü hakem.

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

14 EKİM CUMA

20.00 Boluspor – Denizlispor: Muhammet Ali Metoğlu

15 EKİM CUMARTESİ

13.30 Manisa FK – Altay: Alper Akarsu

16.00 Çaykur Rizespor – Eyüpspor: Yiğit Arslan

19.00 Gençlerbirliği – Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

19.00 Altınordu – Samsunspor: Tarık Güldal

16 EKİM PAZAR

13.30 Bandırmaspor – Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses

13.30 Erzurumspor FK – Bodrumspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe – Tuzlaspor: Cihan Aydın

19.00 Sakaryaspor – Adanaspor: Eren Özyemişcioğlu