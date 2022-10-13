Bandırmaspor maçına İzmir hakemi

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Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre; Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor maçına İzmir bölgesi hakemi Reşat Onur Coşkunses atandı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Spor Toto 1. Lig’de 9. hafta heyecanı 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi ve 16 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu. Buna göre; Bandırma 17 Eylül Stadı’nda 16 Ekim Pazar günü Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmada Reşat Onur Coşkunses (İzmir A Klasman Hakemi), Mehmet Şaha Yılmaz (Şanlıurfa A Klasman Yardımcı Hakemi) ve Suat Güz (Sakarya A Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Oğuzhan Uğurlu (İstanbul B Klasman Hakemi) ise dördüncü hakem.
Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
14 EKİM CUMA
20.00 Boluspor – Denizlispor: Muhammet Ali Metoğlu
15 EKİM CUMARTESİ
13.30 Manisa FK – Altay: Alper Akarsu
16.00 Çaykur Rizespor – Eyüpspor: Yiğit Arslan
19.00 Gençlerbirliği – Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
19.00 Altınordu – Samsunspor: Tarık Güldal
16 EKİM PAZAR
13.30 Bandırmaspor – Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Erzurumspor FK – Bodrumspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe – Tuzlaspor: Cihan Aydın
19.00 Sakaryaspor – Adanaspor: Eren Özyemişcioğlu
Arguvanspor’da hedef galibiyet
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