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Bandırma’da trafik kazası iki kişi yaralandı

bandırma’da trafik kazası iki kişi yaralandı
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bandırma’dan Çanakkale istikametine doğru giden 06 ET9965 plakalı özel oto önünde seyraden kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan oto, karşı yönden gele servis aracına çarptı. Kazayı gören sürücüler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye oto içinde bulunan iki yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındıkları ve kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

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