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Bandırma’da 40 bin adet makaron ele geçirildi

bandırma’da 40 bin adet makaron ele geçirildi
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma’da yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın aracına yönelik yapılan operasyonda; 40 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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