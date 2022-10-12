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Bandırma mesaisi başladı

Bandırma mesaisi başladı
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Bandırma mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 9.haftasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MURAT İPEKTEN

Spor Toto 1. Lig’in 9.haftasında 16 Ekim Pazar günü saat 13.30’da Bandırmaspor’a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da bir günlük iznin ardından çalışmalar başladı. Geçtiğimiz hafta Erzurumspor’a seyircisi karşısında 1-0 mağlup olmanın üzüntüsünün yaşandığı sarı kırmızılılarda teknik direktör Hasan Özer futbolcularına geçmişi unutup geleceğe konsantre olmaları gerektiğini söyledi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi talebeleriyle bir toplantı gerçekleştiren Özer, ligin henüz başı olduğunu ve Bandırmaspor maçında alacakları puanlarla çıkış başlatabileceklerini ifade etti. Sezon başından buyana yapılan bireysel hatalardan dolayı çok puan kaybettiklerine dikkat çeken Özer oyuncularını artık saha içinde daha az hata yapmaları konusunda ise uyardı. Sarı kırmızılılar, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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