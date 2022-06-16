Balkondan atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti

Malatya’da üçüncü kattan atladığı iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 14.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir apartmanın üçüncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki E.D.A. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıktığı balkondan kendini boşluğa bıraktığı iddia edildi. Beton zemine düşerek ağır yaralanan E.D.A. olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden E.D.A. otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Haber Merkezi)