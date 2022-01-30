balkon demirini keserken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 30 yaşındaki Hasan Yıldırım, evinin balkonuna tadilat yaparken dengesini kaybederek dördüncü kattan aşağıya düşüp hayatını kaybetti. Gencin balkondan aşağıya düştüğü an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım (30), Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş 1 Apartmanı dördüncü katındaki dairesinin balkonunda tadilat gerçekleştiriyordu. Evlenmeden önce evini yenilediği öğrenilen Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Dairede ve gencin düştüğü alanda savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yıldırım’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

30 yaşındaki Hasan Yıldırım’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gencin demir kesmek isterken dengesini kaybedip dördüncü kattan aşağıya düştüğü görülüyor.