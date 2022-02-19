DOLAR

13,6511$% 0.49

EURO

15,4798% 0.05

STERLİN

18,5908£% 0.22

GRAM ALTIN

832,34%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.353,00%0,59

BİTCOİN

544778฿%-2.09511

İkindi Vakti a 15:46
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Balıkesir’de aranan 30 kişi yakalandı

Balıkesir’de aranan 30 kişi yakalandı

balıkesir’de aranan 30 kişi yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde güvenliği ve asayişi sağlamak adına düzenlediği çalışmalarda aranan 30 kişiyi yakaladı. Yapılan denetimlerde ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 adet de kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait fişek ve kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü genel güvenlik ve asayiş uygulamaları kapsamında Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gönen ve Kepsut ilçelerinde yaptığı uygulamada 30 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 8’inin tutuklandığı uygulamalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 de kurusıkı tabanca ile 40 fişekle 5 kartuş ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceği kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.