balıkesir’de 3 yılda 2 bin 193 tabanca ele geçildi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde 2019-2020 ve 2021 yıllarında asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen ateşli silah ve bunlara ait fişeklerin muhasebesini yaptı. Son 3 yılın verilerine göre il genelinde yapılan operasyonlarda 2 bin 193 ruhsatsız tabanca, bin 655 av tüfeği, 905 kuru sıkı tabanca ele geçirirken bu silahlara ait toplam 32 bin 257 adet de çeşitli çaplarda fişek elde etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahların dağılımına yer verildi. 2019-2020 ve 2021 yıllarını kapsayan operasyonlarda ele geçirilen silah sayılarına bakıldığında son iki yıldır büyük artış yaşandığı gözlendi. Yapılan açıklamada 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 571 adet ruhsatsız tabanca, 312 av tüfeği, 299 adet kuru sıkı tabanca ve 6 bin 604 adet de fişek ele geçirildiği belirtildi. 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki operasyonlarda 745 adet ruhsatsız tabanca, 675 av tüfeği, 341 adet kurusıkı tabanca ile 14 bin 560 adet fişek ele geçirildi. 2021 yılı verilerinde ise 877 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtilirken, 668 av tüfeği, 265 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait toplam 15 bin 93 adet de çeşitli çapta ve marka fişek ele geçirildiği ifade edildi. İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve genel güvenliği ile asayişi sağlamaya yönelik çalışmaların 2022 yılında da aralıksız ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.