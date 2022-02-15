balıkesir’de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaza, Bandırma ilçesi Kaşif Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iki aracın kavşakta yol kontrolü yapmadan geçmek istemesi ile meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin kameralarına yansırken, kaza anı da saniye saniye kaydedildi.
Trabzon’da yaşanan olayda acı detay
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