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Balıkesir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

balıkesir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik botlarındaki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen sallardaki 27 kişiyi kurtardı.

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