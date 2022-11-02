BAL’DA STATÜ KRİZE DÖNÜŞECEK

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grup’ta statüde hesapta olmayan durum söz konusu.

2022_2023 Bölgesel Amatör futbol ligi 2 Grupta Malatya’mızı temsil eden takımlardan Akçadağspor ligden çekilince Malatya çok zarar gördü. Bununla birlikte Adıyamanspor’da ligden çekilince 2. Grup’ta mücadele eden takımlar zor durumda kaldı.

Statüyle ilgili olarak bugün birçok sitede bu konuyla ilgili yazı gözümüze çarpıyor.

Hemen hemen her sezon statünün değiştiği bambaşka sezonlar geçirdiğimiz Bölgesel Amatör Lig’de, maalesef belki de en garip, en farklı, en ilginç yükselme sisteminin olduğu bir sezonu daha geride bıraktık. Koca sezon boyunca yenilgi görmeyen takımlarımızın kimi 3. lige yükselemezken kimileri statü gereği belki de, play off’dan sonra play out oynayıp bir alt lige düşecek.

Genellikle sitemlerimiz her sezon sonunda küme düştükten sonra yada şampiyonluk kaçtıktan sonra dile geliyor. Ama maalesef sezon bittikten sonra bunun ne etkisi ne faydası nede geri dönüşü olmuyor.

Aklın yolu birdir önümüzdeki sezon kulüplerimiz ortak kararlar alıp statünün değişmesi için çalışmalar yapmalı ve sezon başlamadan bu durum çözülmeli kanaatindeyiz.

Özellikle Malatya takımları tam statü kurbanı olmuş durumda. Bu konuyla ilgili olarak Busabah TV ve Busabah Gazetesine açıklama yapan Arapgirspor Kulüp Başkanı Metin Akyüz, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp 2. başkanı Kenan Pusu, statünün tüm planlarını bozduğunu söylediler.

Birçok transfer yaptıklarını belirten kulüp başkanları büyük paralar harcayarak lige katıldıklarını ifade ederek, TFF’nin BAL kontenjan sayısını gelecek yıl 2’ye düşürmesinin Malatya futboluna yapılan darbe olarak nitelendirdiler.

Bu gelişmeler sonrasında Malatya İdmanyurdu Kulübü Başkanı Necip Olgun TFF başkanıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

BAL’da 5.hafta maçları oynanırken, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Arapgirspor karşı karşıya geldi.

Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşında oldukça zorlanmasına rağmen İkinci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 galip bitirerek ligdeki üçüncü galibiyetini alarak 2. sıraya yükseldi.

Diğer temsilcilerimizden Malatya İdmanyurdu bu hafta ligden çekilen Adıyamanspor karşısında 3-0 hükmen kazandı.

TFF 3. Lig’deki temsilcimiz Arguvanspor bu hafta kendi sahasında Siirt Köy hizmetlerispor ile karşı karşıya geldi.

Mavi beyazlılar Rakibi karşısında 1-0 önde olmasına rağmen ikinci yarıda penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İkinci yarıda oldukça zorlanan bölüm bölüm de iyi oynayan ama bu oyununu skora yansıtamayan Arguvanspor rakibiyle berabere kalarak puanını 9 çıkarttı ve 13. sırada yerini aldı.

Malatya U18 Yusuf Okyay Ligi’nde ise lig bu hafta birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. A grubunda Battalgazi Belediyesispor, B grubunda Yeşilyurtspor, C grubunda Konakspor bu hafta liderliklerini sürdürdüler.

Değerli okurlarım yazımın başında belirttiğim gibi geçtiğimiz cuma günü “Malatya’da Spor” adı programının ne kadar etkili olduğunu hafta sonu oynanan maçlarda sevgili kulüp yöneticilerinin yoğun ilgisi karşısında anlamış bulundum. Kendilerine verdiğimiz destek için şahsıma ve Busabah Gazetesine teşekkürlerini ilettiler. Busabah Gazetesi ve Busabah Tv olarak her zaman futbolun yanında ve Malatya sporunun yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

Busabah medya ailesi olarak sizlerin her sıkıntınızı, sorunlarınızı gazete ve televizyon olarak gündeme getiriyoruz. Bizim amacımız sadece Malatya.

Bunu da herkes çok iyi biliyor bu konuda bizlere her zaman destek olan, herkese teşekkür ediyorum.